허니제이, 출산 안 믿기는 탄탄 비키니 자태…국보급 ‘합한 매력’ [스타★샷]

허니제이가 밝고 청량한 수영복을 선보였다. 출처=허니제이 SNS

댄서 허니제이가 감각적인 수영복 패션으로 시원한 여름 근황을 전했다.

지난 21일 허니제이는 자신의 SNS 채널을 통해 “잠깐의 여름맛”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 허니제이는 화창한 야외 풀장을 배경으로 청량한 분위기를 자아내고 있다. 특히 밝은 옐로우 톤에 블루 플로럴 패턴이 돋보이는 비키니를 입고 군더더기 없는 탄탄한 몸매를 드러내 눈길을 사로잡았다. 프릴 디테일의 언더와이어 브라 탑과 골반 라인을 강조한 타이 사이드 하의로 사랑스러우면서도 경쾌한 매력을 동시에 살렸다.

여기에 트렌디한 사각 프레임의 선글라스와 볼륨감 있는 실버 귀걸이를 매치해 특유의 힙하고 세련된 패션 감각을 자랑했다.

한편 허니제이는 여성 힙합 댄스 크루 ‘홀리뱅(HolyBang)’의 리더로 대중의 큰 사랑을 받고 있다. 2022년 11월 1세 연하의 패션 업계 종사자와 백년가약을 맺었으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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