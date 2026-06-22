31개국 출판사들 韓 찾는다…‘K-북 저작권마켓’ 국내외 200곳 참가

K-북 저작권마켓 포스터

전 세계 31개국 출판·콘텐츠 기업이 서울에 모여 K-북의 위상을 확인한다.



문화체육관광부는 22일 한국출판문화산업진흥원과 함께 이날부터 24일까지 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 국내 출판기업의 해외 진출을 지원하는 ‘2026년 K-북 저작권마켓’을 개최한다고 밝혔다.

K-북 저작권마켓은 출판콘텐츠의 도서 수출을 포함한 지식재산권(IP) 수출을 돕기 위해 개최하는 국내 최대 규모의 출판·콘텐츠 기업 간 거래(B2B) 상담회다. ▲국내외 참가사 간 1:1 수출 상담 ▲전문가의 수출 상담 ▲국내외 참가사 교류 행사 등이 진행되며 각 해외 출판사에는 원하는 언어권의 통역사를 지원해 원활한 수출 상담을 돕는다. 국내사의 투자유치 설명회와 해외 세미나는 사전 온라인으로 열어 현장에서는 참가사들이 수출 상담에만 집중할 수 있도록 했다.

올해 행사에서는 전 세계 31개국에서 100개 해외 기업이 참가해 국내 100개사와 1:1로 맞춤 수출 상담 1850여 건을 진행할 예정이다. 지난해에는 국내 99개사, 해외 98개사가 참여해 상담 총 1708건, 상담액 약 8620만 달러로 역대 최고 성과를 올린 바 있어 올해 성과가 더욱 기대를 모은다.

올해는 영미권 대표 출판사인 펭귄 랜덤하우스·하퍼콜린스·아셰트를 비롯해 일본의 쇼가쿠칸·각켄, 이탈리아 리촐리, 프랑스 알뱅 미셸, 러시아 엑스모 등 각 나라 대표 출판기업이 참여한다. 대륙별로는 아시아·오세아니아 12개국 57개사, 유럽 14개국 34개사, 북미·중남미 3개국 6개사, 아프리카·중동 2개국 4개사가 참가한다. 과테말라·체코·포르투갈·레바논 등 4개국이 올해 새롭게 참가 리스트에 올랐다.

기존 전통적인 출판사와 에이전시 외에 방송사, 온라인동영상서비스(OTT) 기업, 웹툰·웹소설 플랫폼, 콘텐츠 제작사 등이 참여해 K-북의 2차 콘텐츠 사업화 가능성을 확대할 전망이다. 상담 분야도 문학과 아동 그림책 외에 비문학·만화·전자출판 등으로 확대해 한국 출판 콘텐츠의 매력을 세계 시장에 선보일 계획이다. 행사 마지막 날에는 해외 참가기업들이 서울국제도서전 현장에도 방문하도록 연계해 국내 출판사와의 추가 사업 추진 기회를 제공한다.

김재현 문체부 문화미디어산업실장은 “K-콘텐츠의 뿌리인 K-북의 국제적 위상이 높아지고 있는 만큼 이번 행사가 실질적인 수출 성과로 이어지고, 영화·드라마 등 다양한 콘텐츠로 뻗어나가길 기대한다”며 “문체부는 앞으로도 K-북의 해외 진출과 저변 확대를 위해 대륙별·분야별 맞춤 지원과 새로운 시장 개척을 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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