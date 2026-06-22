[톡★스타] ‘케데헌 1주년’ 안효섭 “팬들 덕분에 작품이 살아 숨 쉬었다”

더프레젠트컴퍼니 제공

배우 안효섭이 넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스와 함께한 특별한 1년을 돌아보며 글로벌 팬들에게 감사 인사를 전했다. 작품 속 캐릭터 진우로 전 세계 시청자와 만난 그는 목소리 연기부터 음악까지 새로운 도전을 통해 또 다른 가능성을 증명했다.

안효섭은 22일 넷플릭스 공식 채널을 통해 “케데헌은 정말 큰 의미가 있다”며 “지난 1년 동안 팬분들이 이 작품을 계속 살아 있게 만들어 주셨다고 생각해 정말 감사하다”고 소감을 전했다.

케데헌은 소니픽처스 애니메이션이 제작하고 매기 강, 크리스 애플한스 감독이 연출한 하이브리드 액션 뮤지컬 애니메이션이다. 한국적 문화 요소와 K-팝을 결합한 독창적인 세계관으로 공개 직후부터 글로벌 시청자들의 뜨거운 관심을 받았다.

특히 작품 속 보이그룹 사자보이즈의 리더이자 저승사자 아이돌 진우 역을 맡은 안효섭은 첫 영어 보이스 액팅에 도전하며 새로운 영역을 개척했다. 기존 실사 작품에서 보여준 연기와는 또 다른 방식으로 캐릭터의 감정과 서사를 전달하며 글로벌 팬들에게 강한 인상을 남겼다.

안효섭은 캐릭터의 내면을 목소리만으로 표현해야 하는 쉽지 않은 작업을 성공적으로 해냈다는 평가를 받았다. 섬세한 감정 표현과 몰입감 있는 연기로 진우라는 인물에 생명력을 불어넣었고, 작품 공개 이후 해외 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 특히 그가 부른 주제곡 프리(FREE)의 커버 영상은 유튜브 조회수 2000만뷰를 돌파하며 작품과 캐릭터를 향한 관심을 다시 한번 확인시켰다.

작품 자체의 기록도 놀라웠다. 케데헌은 넷플릭스 영어권 영화 역대 최다 시청 기록(6억뷰 돌파)을 세우며 글로벌 흥행작으로 자리 잡았고, 공개 이후 꾸준히 전 세계 팬들의 사랑을 받고 있다. 작품 속 가상 걸그룹 헌트릭스의 음악 역시 글로벌 차트에서 장기간 존재감을 이어가며 K-팝을 기반으로 한 새로운 문화 콘텐츠의 가능성을 보여줬다.

한국 전통 요소와 현대적인 K-팝 감성을 결합한 배경, 개성 있는 캐릭터, 음악과 서사가 어우러진 구성은 전 세계 시청자들에게 호평받았다. 이 과정에서 안효섭 역시 작품의 주요 인물로 주목받으며 배우로서 활동 영역을 넓혔다.

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안효섭은 작품에 대한 팬들의 다양한 반응을 직접 찾아보며 즐겼다. 그는 “팬아트와 댄스 커버, 노래 커버 등을 많이 봤는데 정말 다 좋았다”며 “많은 분들이 캐릭터에 애정을 가지고 즐겨주시는 모습이 인상 깊었다”고 말했다. 이어 “무엇보다 팬분들이 즐겁게 함께해 주시는 모습을 보는 게 좋았다”며 작품을 통해 이어진 글로벌 팬들과의 교감을 특별한 기억으로 꼽았다.

케데헌은 단순한 애니메이션 작품을 넘어 음악, 캐릭터, 팬덤 문화가 결합된 새로운 콘텐츠로 확장됐다. 안효섭 역시 진우라는 캐릭터를 통해 국내를 넘어 해외 팬들에게 자신의 목소리와 연기력을 알리는 계기를 마련했다.

안효섭은 마지막으로 “계속 함께해 주셔서 감사하다”며 “여러분이 이 영화를 완성해 줬다고 생각한다. 진심으로 큰 감사의 말씀을 드리고 싶다”고 팬들에게 고마운 마음을 전했다.

안효섭은 작품의 흥행을 발판 삼아 활동 무대를 북미 메인스트림 시장으로 넓히고 있다. 올해 초에는 미국 NBC 대표 토크쇼 더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런과 모닝쇼 투데이 쇼에 연이어 출연했으며, 이어 제98회 아카데미 시상식 참석과 2026 멧 갈라 레드카펫까지 장식하며 배우, 방송, 패션 분야를 아우르는 글로벌 행보를 이어왔다. 케데헌을 통해 K-콘텐츠의 새로운 가능성을 보여준 데 이어 세계 무대에서 영향력을 넓혀가며 글로벌 스타로서 입지를 굳히고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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