금호타이어 후원팀, 현대 N 페스티벌 eN1 2라운드서 연속 포디엄

금호타이어가 후원하는 금호 SL모터스포츠팀과 웬스 인제 포디엄 레이싱팀이 현대 N 페스티벌 ‘그란 투리스모 eN1 클래스’ 2라운드에서 포디엄에 올랐다.

현대 N 페스티벌 2라운드는 지난 20~21일 전남 영암 코리아인터내셔널서킷에서 열렸다.

20일 열린 레이스 1에서는 금호 SL모터스포츠팀의 이정우 선수와 이창욱 선수가 각각 1위와 2위를 차지했다. 이정우 선수는 예선 1위에 이어 결승에서도 우승하며 폴 투 윈을 기록했다.

21일 레이스 2에서는 웬스 인제 포디엄 레이싱팀의 김동은 선수가 2위, 금호 SL모터스포츠팀의 이창욱 선수가 3위를 차지했다. 이창욱 선수는 레이스 1에 이어 이틀 연속 포디엄에 올랐다.

그란 투리스모 eN1 클래스는 현대 N 페스티벌의 전기차 원메이크 레이스다. 레이싱 전용 슬릭타이어를 적용한 전기차 경주로 운영된다.

금호타이어는 금호 SL모터스포츠팀, 이레인 모터스포트팀, 웬스 인제 포디엄 레이싱팀에 레이싱 타이어를 공급하고 있다.

경주차에는 금호타이어의 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘이노뷔(EnnoV)’가 장착된다. 금호타이어는 EV 전용 컴파운드를 적용해 고속 주행에서 접지력과 핸들링 성능을 높였다고 설명했다.

김영진 금호타이어 연구개발본부장 전무는 “전기차 레이스 환경에서 이노뷔의 성능과 신뢰성을 확인한 결과”라고 말했다.

금호타이어는 현재 ‘KUMHO FIA TCR World Tour’ 등 국내외 모터스포츠 대회에 타이어를 공급하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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