컴프야V26, 팬들과 야구 캠프 성료…이종범부터 김태균까지 총출동

한은회 ’2026 유저 야구 캠프’ 단체 사진. 컴투스 제공

컴투스가 야구팬들과 함께한 특별한 만남의 장을 성공적으로 마무리했다. ‘컴투스프로야구V26’ 이용자들이 실제 레전드 선수들에게 직접 야구를 배우고 소통하는 뜻깊은 시간을 마련하며 팬들과의 접점을 넓혔다.

컴투스는 모바일 야구 게임 ‘컴투스프로야구V26’ 이용자를 대상으로 진행한 ‘2026 유저 야구 캠프’를 성황리에 종료했다고 22일 밝혔다.

이번 캠프는 게임을 통해 보내준 팬들의 관심과 사랑을 사회적 가치로 확장하기 위해 마련된 행사다. 지난 20일 경기도 곤지암 팀업캠퍼스에서 열린 행사에는 사전 선정된 유저 약 130명이 참여해 야구로 하나 되는 시간을 보냈다.

이번 행사에는 한국프로야구은퇴선수협회 이종범 회장과 장성호 사무총장을 비롯해 정민철, 조성환, 김태균, 나지완, 최진행, 윤길현, 오현택 등 야구 레전드 선수들이 참여했다.

참가자들은 투구, 타격, 수비 등 분야별 프로그램을 통해 레전드 선수들의 노하우를 직접 전수받았다. 평소 게임 속에서 만나던 선수들과 실제로 호흡하며 야구를 배우는 특별한 경험을 누렸다.

현장에 참석한 유저들은 “게임 속 선수들에게 직접 야구를 배울 수 있어 특별했다”며 “팬들과 소통할 수 있는 자리를 마련해준 컴투스에 감사하다”고 소감을 전했다.

교육 이후에는 공을 던져 공을 맞히는 방식의 이벤트와 경품 추첨, 레전드 선수들의 사인회 및 기념 촬영이 이어지며 현장의 분위기를 더욱 뜨겁게 만들었다.

컴투스 김정호 야구사업 본부장은 “행사에 함께해 준 유저분들과 재능 기부로 참여해준 한은회에 감사드린다”며 “앞으로도 야구팬들과 가까이 소통할 수 있는 다양한 기회를 지속적으로 만들어가겠다”고 말했다.

컴투스는 국내 야구 문화 발전과 저변 확대를 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 올해 2026 KBO 리그 공식 스폰서로 참여하는 한편, 한국여자야구연맹 후원과 천안 주니어 여자야구단 지원 등 야구 생태계 확장을 위한 활동도 진행 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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