멤버·VIP 대상 프라이빗 행사 개최… 하이엔드 라이프스타일 플랫폼 본격화

글로벌 부동산 컨설팅 그룹 나이트프랭크코리아가 선보이는 프라이빗 멤버십 소셜 클럽 ‘더프리비하우스(The Privy House)’가 공식 오픈했다.

나이트프랭크코리아는 지난 18일 오후 6시 서울 강남 하이엔드 클럽&레지던스 ‘더갤러리832(The Gallery 832)’ 최상층에서 더프리비하우스의 그랜드 오프닝 행사 ‘디 오너스 나잇(The Owner’s Night)’을 개최했다고 밝혔다.

더프리비하우스는 서울 도심 132m 상공에 조성된 프라이빗 멤버십 소셜 클럽이다. 이번 행사는 더프리비하우스 멤버와 주요 VIP를 초청한 비공개 오프닝 행사로 진행됐다. 참석자들은 ‘블랙 수트&이브닝 드레스’ 드레스 코드에 맞춰 행사장을 찾았으며, 강남 도심 야경을 배경으로 프라이빗 사교 무드를 완성했다.

행사는 최유나 나이트프랭크코리아 대표의 환영사로 시작됐다. 최 대표는 “진정한 브리티시 헤리티지를 담은 라이프스타일과 프라이빗 네트워킹의 시작을 알리는 상징적인 밤”이라며 “더프리비하우스가 지향하는 가치와 새로운 사교 문화를 멤버 및 VIP들과 함께 처음으로 선보이는 뜻깊은 자리”라고 말했다.

이날 행사에서는 더프리비하우스의 시그니처 레스토랑 ‘르프리베 브라서리(Le Privé Brasserie)’의 다이닝 메뉴가 공개됐다. 르프리베 브라서리를 총괄하는 임기학 셰프가 참석자들을 맞았으며, 만찬에서는 프렌치 다이닝을 기반으로 한 시그니처 메뉴가 제공됐다.

공연 프로그램도 이어졌다. 재즈 트리오의 연주를 시작으로 가수 린과 아티스트 조째즈가 라이브 무대를 선보였다. 도심 야경과 음악, 다이닝이 어우러진 구성은 더프리비하우스가 추구하는 하이엔드 라이프스타일 경험을 보여주는 장면으로 연출됐다.

이번 행사에는 글로벌 주류기업 페르노리카코리아, 글로벌 프리미엄 골프 멤버십 퍼시픽링스 코리아, 하나은행·하나카드·하나증권, 글로벌 VVIP 컨시어지 서비스 그룹 퀸터센셜리코리아 등이 공식 파트너사로 함께했다. 나이트프랭크코리아는 미식, 주류, 금융, 골프, 컨시어지 서비스 등 각 분야 파트너십을 통해 더프리비하우스를 하이엔드 라이프스타일 플랫폼으로 운영한다는 계획이다.

더프리비하우스는 영국 햄프턴코트 궁전의 왕의 개인 정원인 ‘프리비 가든(Privy Garden)’에서 모티브를 얻은 공간이다. 대중에게 개방된 라운지가 아닌, 선별된 멤버가 교류하는 사적 커뮤니티를 지향한다.

나이트프랭크코리아 관계자는 “더프리비하우스는 기존 회원의 추천과 엄격한 가입 심사를 통해 멤버를 모집하는 방식으로 운영될 예정”이라며 “선택된 소수만이 경험할 수 있는 프라이빗 커뮤니티의 가치를 유지해 나가겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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