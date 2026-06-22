여름철 배탈 잦은 아이, 단순 장염이 아닐 수 있다?

본격적인 더위가 시작되면 아이들의 생활 리듬에 큰 변화가 찾아온다. 아이스크림, 냉수, 수박 같은 찬 음식을 자주 찾게 되고, 실내에서는 에어컨 냉방에 오래 노출된다. 이 시기 유독 배가 아프다고 하거나 장염이 반복되는 아이를 둔 부모라면, 단순한 위생 문제나 음식 탓으로만 돌리기 전에 아이의 소화기 상태를 한 번쯤 살펴볼 필요가 있다.

한의학에서는 여름철 소화기 문제를 '외열내한(外熱內寒)'이라는 개념으로 설명한다. 기온이 올라가면 몸의 열기가 피부 겉면으로 몰리는 반면, 소화기 내부는 상대적으로 차갑고 허약해지기 쉬운 상태가 된다는 것이다.

이 상태에서 찬 음식을 과도하게 섭취하면 소화 기능이 급격히 떨어질 수 있고, 실내외 온도 차까지 더해지면 복통과 설사가 반복되는 원인이 될 수 있다.

사진=김하연 함소아한의원 잠실본점 원장

◆체질에 따라 여름을 타는 양상 달라

위생 관리를 철저히 해도 유독 배탈이 자주 나는 아이들이 있다. 한방에서는 선천적인 체질과 오장육부의 균형 상태에 따라 여름철 소화기 반응이 달리 나타날 수 있다고 본다. 평소 식사량이 적고 찬 것을 조금만 먹어도 금방 배가 아프다고 하는 아이, 반대로 속에 열이 많아 찬 것만 찾으면서도 소화가 안 되는 아이, 혹은 더위를 많이 타면서 기운이 없고 입맛이 없는 아이는 각각 다른 방향의 접근이 필요할 수 있다.

김하연 함소아한의원 잠실본점 원장은 "아이마다 소화기 상태와 체질적 특성이 다르기 때문에, 여름철 배탈이 반복된다면 단순히 음식 조절만으로 접근하기보다 아이의 전반적인 소화기 상태를 파악하는 과정이 먼저"라며 "특히 장염이 잦거나 여름만 되면 기운이 없고 입맛이 떨어지는 아이는 소화기 기능 자체를 점검해볼 필요가 있다"고 말했다.

◆여름철 소화기 관리, 생활 습관부터

여름철 소화기 건강을 위해서는 찬 음식과 냉방 노출을 무조건 피하기보다, 아이 상태에 맞게 조절하는 것이 현실적이다. 찬 음식은 한꺼번에 많이 먹기보다 소량씩 나눠 먹는 것이 소화기에 가해지는 자극을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 빙과류나 냉음료를 먹은 직후 격한 신체 활동을 하거나, 반대로 바로 누워버리는 습관도 소화 기능에 부담을 줄 수 있어 주의가 필요하다.

냉방 공간에 오래 있을 때는 얇은 겉옷으로 배와 허리 쪽을 따뜻하게 유지하는 것이 도움이 될 수 있다. 에어컨 바람이 배 쪽으로 직접 닿는 환경이 반복되면 장 움직임이 둔해지고 복통이 생기기 쉽기 때문이다.

식사 시간이 불규칙하거나 끼니를 건너뛰는 날이 많을수록 소화기가 안정적으로 기능하기 어렵고, 과식 역시 여름철 소화기 부담을 키우는 요인으로 꼽힌다.

김하연 원장은 "여름방학처럼 생활 리듬이 흐트러지는 시기에는 식사 시간을 일정하게 유지하고, 찬 음식을 먹은 뒤 배가 불편하다고 하면 따뜻한 음료 한 잔으로 속을 달래주는 것도 간단한 방법"이라며 "여름철 소화기 문제를 제때 관리하지 않으면 영양 흡수가 제대로 이루어지지 않아 가을철 환절기 면역력과 성장에도 영향을 줄 수 있는 만큼, 장염이 자주 반복되거나 여름만 되면 컨디션이 유독 떨어지는 아이라면 전문적인 진단을 통해 아이에게 맞는 관리 방향을 찾는 것이 도움이 될 수 있다"고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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