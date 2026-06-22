‘2026 MCT페스티벌 컨퍼런스’ 성료…“AI 대전환 시대 핵심 과제는”

[사진제공=MCT 페스티벌 조직위원회]

‘2026 MCT 페스티벌’이 다채로운 연사들의 강연으로 대한민국 문화기술 융·복합의 현재와 미래에 대해 뜻깊은 메시지를 전달하며 마무리됐다.

지난 19∼21일까지 서울 강서구 코엑스마곡, 마곡광장 일대에서는 ‘2026 MCT 페스티벌’이 열렸다. 올해 2회째를 맞이한 행사는 첨단 산업단지를 넘어 과학기술과 문화예술이 공존하는 인간 중심의 미래 도시 모델을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

행사 첫날인 19일 코엑스마곡 컨벤션센터에서는 ‘문화 과학기술 융합 컨퍼런스’가 열려 ‘다시 잇기와 어울림(Re-coding & Resonance)’을 주제로 AI 전환 시대의 인간 소외, 양극화, 자원 문제 등 다양한 사회적 과제를 문화적 관점에서 논의했다.

이날 개막식은 김용구 MCT 페스티벌 조직위원장의 개막식 환영사에 이어 진교훈 강서구청장, 한국과학기술정책연구회 윤유식 회장의 격려사, 그리고 개막식과 컨퍼런스에 참여한 진성준, 한정애, 최민희 의원, 김영수 문화체육관광부 제1차관이 축사를 전했다.

진교훈 강서구청장은 “마곡지구를 단순한 첨단 산업 기술 도시가 아닌, 문화가 함께 융합된 미래형 도시로 발전시키는 것이 강서구의 비전”이라며 “마곡을 MCT로 브랜드화 할 수 있도록 강서구민, 마곡에 입주한 첨단 산업기술 기업들과 노력해 나아갈 것”이라고 밝혔다.

김민석 국무총리, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 영상 메시지를 통해 ‘2026 MCT 페스티벌’의 개막을 축하했다.

세션1은 ‘K-컬처와 K-테크의 어울림이 만드는 미래’를 주제로 K-콘텐츠와 대한민국의 첨단기술이 결합해 만들어 내는 산업·예술적 시너지를 다각도로 조명했다. 최기영 반도체공학회장(전 과학기술정보통신부 장관)은 기후 위기와 4차 산업혁명 등 글로벌 흐름 속에서 한국이 직면한 인구 절벽과 양극화 등의 위기를 짚었다. 최 회장은 AI 기술을 통해 복잡한 사회 문제를 해결하고 안전·편리·공정 등 인류에 기여하는 미래상을 구현할 수 있다고 내다봤다.

한국음악저작권협회 이시하 회장은 ‘AI와 인간의 협업: 단순한 산출물인가, 저작권을 인정받는 예술인가’를 주제로 특별강연과 시연을 펼쳤다. 프로그램(Suno)을 활용해 즉석에서 반주를 생성하고 작곡가가 멜로디를 얹는 협업 과정을 선보이며 어디까지를 예술 행위로 볼 것인가라는 질문과 함께 창작자의 독창적 기여와 법적 권리 보호의 중요성을 강조했다.

정해운 닷밀 대표이사는 AI 기반 도심형 LBE 전문가로서 대구 ‘데프리카 사파리’를 비롯해 ‘워터월드 제주’ 등 도시 재생 프로젝트 사례를 소개했으며 박창기 한국인공지능경영협회 회장은 ‘인공지능, 세계 흐름과 대한민국의 전략’을 발제로 AI 혁명에 따른 위기와 기회를 분석했다.

세션2에서는 김정남 KAIST 교수의 ‘AI와 디지털 민주주의의 미래’ 강연으로 시작됐다. 김 교수는 이해관계자 모두를 포함해 함께 듣고 결정하는 과정을 AI로 설계하는 ‘과정의 민주화’를 역설하며, AI 시대의 최우선 과제로 AI를 통한 적극적인 문제 해결을 꼽았다.

안병욱 전 환경부 차관은 ‘AI를 위한 에너지, 에너지를 위한 AI’ 강연에서 지능형 에너지의 핵심을 다뤘으며 박태웅 녹서포럼 의장은 ‘AI 발전이 가져올 에너지 소모 문제와 인류 공존을 위한 윤리적 가치’를 주제로 강연하며 기술 권력을 감시하고 올바른 사회 체계를 구축하는 것이 AI와의 공존 해법이라며, 이를 위해 주어진 시간은 10년~15년뿐이라고 내다봤다.

이어 차지호 국회의원과 박태웅 의장은 ‘UN AI 허브’ 한국 유치의 의미를 두고 대담을 펼쳤다. 이들은 일자리 충격 등 위기를 도출하며, 한국이 생존하기 위해서는 5000만 시장을 넘어 ‘10억 유저를 가진 AI 플랫폼 국가’로 도약해야 한다고 보았다. 특히 AI 전환은 정치적 질문인 만큼 국민적 합의를 통해 차세대 AI 경제·사회 시스템을 주도적으로 설계하는 리더십이 필요하다고 강조했다.

컨퍼런스에 참석한 진성준 국회의원은 “AI 대전환 시대에 인간의 삶을 어떻게 풍요롭게 만들 것인지가 핵심 과제”라며 과학기술과 문화예술의 인문학적 결합을 모색하는 ‘MCT 페스티벌 국제 컨퍼런스’의 의미를 강조했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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