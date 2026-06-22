“누가 꽃이고 사람인지”…한지현, 능소화 아래서 ‘요정 비주얼’ [스타★샷]

한지현이 화사한 능소화와 찍은 일상을 공유했다. 출처=한지현 SNS

배우 한지현이 능소화와 함께한 화보 같은 일상을 공개해 화제다.

지난 21일 한지현은 자신의 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “두마리에 벌레를 내고 뚝섬에 갔지 아주 예쁜 능소화를 봤어 힘들게 간 곳 이곳에 왔으니 아깝지 아니하겠네”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 한지현은 능소화가 만개한 야외를 배경으로 싱그러운 여름 분위기를 물씬 풍기고 있다. 특히 가슴 라인의 잔잔한 셔링과 귀여운 소매가 돋보이는 연두빛 롱 원피스를 입어 내추럴하면서도 소녀스러운 매력을 극대화했다. 자연스럽게 떨어지는 루즈핏 실루엣과 목선에 더해진 얇은 스트랩 디테일이 청초한 무드를 완성했다.

한지현의 비주얼에 팬들은 열렬한 반응을 보였다. 해당 게시물에는 “누가 꽃이고 누가 사람인지 모르겠다”, “매일이 리즈 경신이다”, “능소화보다 눈이 먼저 가는 미모” 등 감탄 섞인 댓글이 이어졌다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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