펄어비스, ‘붉은사막’ 하우징 기능 확장… 58종 아이템 추가

▲펄어비스 제공

붉은사막이 꾸미는 즐거움과 모험의 재미를 더욱 강화한다. 주거 공간 꾸미기 기능과 캐릭터 플레이 개선 등을 담은 업데이트로 경험 확장에 나섰다.

펄어비스는 오픈월드 액션 어드벤처 게임 ‘붉은사막(Crimson Desert)’에 신규 콘텐츠를 업데이트 했다고 22일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 이용자가 자신만의 공간을 더욱 자유롭게 꾸밀 수 있도록 한 하우징 기능 강화다. 기존 주거지 내부에 한정됐던 커스터마이징 영역이 실외 공간까지 확대되면서 보다 다양한 연출이 가능해졌다.

새롭게 추가된 하우징 아이템은 총 58종이다. 이용자는 분수대, 우물, 가로등, 양탄자 등 다양한 장식물을 활용해 개성 있는 주거 공간을 구성할 수 있다.

캐릭터별 플레이 편의성도 개선됐다. 웅카와 데미안은 기존 클리프만 가능했던 비지오네 착용, 기억 읽기, 블랙스타 탑승 기능을 사용할 수 있게 됐다. 이를 통해 캐릭터마다 색다른 플레이 방식과 모험 경험을 즐길 수 있도록 했다.

클리프 전용 신규 장비도 추가됐다. 신규 투구 5종과 갑옷 1종이 공개되며 캐릭터 성장과 장비 수집의 재미를 더했다.

전투 관련 편의 기능도 보완됐다. 보스 전투 재도전 시 기존에 설정했던 무기 슬롯과 장착 원소, 화살, 음식 등의 정보가 유지되도록 변경해 불필요한 준비 과정을 줄이고 전투 몰입도를 높였다.

이 밖에도 웅카와 데미안 전용 로딩 화면을 추가하는 등 이용자가 보다 쾌적하게 게임을 즐길 수 있도록 다양한 개선 사항이 함께 적용됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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