여자친구 유주, 밤거리 환하게 밝힌 독보적 비주얼…‘민낯 같은데 완벽’ [스타★샷]

유주가 심플하면서도 강렬한 패션을 선보였다. 출처=유주 SNS

그룹 여자친구의 유주가 심플하면서도 강렬한 일상 패션으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

지난 21일 유주는 자신의 개인 SNS 계정을 통해 특별한 멘트 없이 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 유주는 채도가 높은 선명한 레드 컬러의 반소매 티셔츠에 블랙 숏팬츠를 매치해 과감한 보색 대비가 돋보이는 감각적인 스트리트 룩을 선보였다. 특히 몸매 라인을 자연스럽게 드러내는 슬림 핏 상의와 쇄골 라인이 시원하게 강조되는 깊은 넥라인으로 여성스러운 매력을 극대화했다.

여기에 캐주얼한 트레이닝 숏팬츠를 믹스매치해 활동적이면서도 스포티한 무드를 동시에 잡았다. 트렌디함과 내추럴함을 넘나드는 유주만의 독보적인 패션 센스가 돋보였다.

사진을 접한 국내외 팬들은 댓글을 통해 “여신이 따로 없다”, “비주얼과 피부가 완벽하다”, “눈빛을 마주치니 설렌다” 등의 찬사를 보내며 뜨거운 반응을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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