김남희, ‘눈동자’ 홍보 요정 변신…‘황제성의 황제파워’ 출격

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배우 김남희가 라디오 출격을 예고하며 영화 ‘눈동자’에 대한 기대감을 끌어올린다. 개봉을 앞둔 작품 이야기는 물론 촬영 비하인드까지 직접 전하며 예비 관객들과 만날 예정이다.

김남희는 22일 오후 방송되는 SBS 파워FM ‘황제성의 황제파워’에 출연해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눈다.

오는 24일 개봉하는 눈동자는 유전병으로 인해 점차 시력을 잃어가는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의문을 추적하며 숨겨진 진실과 마주하게 되는 서스펜스 스릴러다.

이날 방송에서 김남희는 눈동자 출연을 선택한 이유부터 첫 서스펜스 스릴러 도전 소감, 촬영 과정에서 있었던 에피소드 등 작품과 관련된 풍성한 이야기를 전할 예정이다.

특히 영화 속 캐릭터와 촬영 현장에 대한 비하인드는 물론, 김남희만의 솔직하고 재치 있는 입담으로 작품의 매력을 생생하게 전달하며 개봉을 기다리는 관객들의 관심을 높일 전망이다.

또한 배우가 직접 고른 음악을 함께 감상하는 시간도 마련돼, 스크린 속 모습과는 다른 김남희의 다채로운 매력을 확인할 수 있을 것으로 기대를 모은다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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