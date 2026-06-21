레드벨벳 조이, 뒤태까지 완벽…노을 아래 과감한 홀터넥+골반 라인 [스타★샷]

조이가 노을을 배경으로 트렌디한 패션을 선보였다. 출처=조이 SNS

그룹 레드벨벳(Red Velvet) 멤버 조이가 감각적인 사복 패션으로 근황을 전했다.

21일 조이는 자신의 SNS 채널에 “Peace”라는 짤막한 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 조이는 이국적인 풍경과 붉게 물든 노을을 배경으로 자유로운 분위기를 만끽하고 있는 모습이다.

특히 조이의 트렌디한 스타일링이 눈길을 사로잡는다. 그는 어깨 라인을 시원하게 드러낸 블랙 컬러의 홀터넥 민소매 탑을 착용해 슬림한 실루엣과 탄탄한 자태를 가감 없이 뽐냈다. 여기에 빈티지한 워싱이 돋보이는 로우라이즈 데님 팬츠를 매치했다. 무릎 아래로 자연스럽게 퍼지는 플레어 핏의 하의는 조이의 우월한 비율과 각선미를 한층 더 돋보이게 만들었다.

캐주얼한 포인트를 더한 액세서리 매치도 돋보인다. 조이는 심플한 블랙 캡 모자를 깊게 눌러써 스포티하면서도 힙한 스트리트 무드를 완성했다. 전체적으로 블랙과 톤 다운된 데님을 매치해 과하지 않으면서도 감각적인 ‘꾸안꾸(꾸민 듯 안 꾸민 듯)’ 데일리 룩의 정석을 선보였다.

한편 조이가 속한 그룹 레드벨벳은 오는 8월 완전체 컴백을 앞두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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