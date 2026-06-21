‘강도 피해 아픔 딛고…’ 나나, 조연상 수상 후 전한 뼈 있는 당부

배우 나나. 출처=나나 SNS

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 시상식 무대에서 자신이 겪은 강도 피해를 간접적으로 언급해 이목을 모았다.

지난 20일 나나는 부산 영화의전당 루프씨어터에서 열린 ‘2026 코리아국제스트리밍페스티벌 글로벌 OTT 어워즈’에서 드라마 ‘클라이맥스’로 여자 조연상을 수상했다.

무대에 오른 나나는 “좋은 날씨에 좋은 공간에서 큰 상을 주셔서 감사하다”며 “감독님께서 가장 기뻐하시고 행복해하실 것 같다. 감독님 덕분에 받은 상”이라고 소감을 밝혔다.

이어 “앞으로도 솔직하고 진정성 있는 모습으로 보는 분들께 좋은 영향을 줄 수 있는 배우가 되겠다”며 “항상 건강하시고, 도둑 조심하시고, 행복하시길 바란다”고 덧붙였다. 뜻밖의 재치 있는 당부에 객석에서는 웃음과 박수가 터져 나왔다.

앞서 나나는 지난해 11월 경기도 구리시 자택에서 강도 피해를 입은 바 있다. 당시 피고인 A씨는 나나와 그의 모친을 흉기로 위협하며 금품을 요구한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

검찰은 결심 공판에서 A씨에게 징역 10년을 구형했으나 1심 재판부는 징역 7년을 선고했다. A씨는 이에 불복해 항소장을 제출한 상태다. 나나는 1심 판결 직후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “범죄자에 의한 여러 번의 재판. 한결같은 거짓 진술. 반성은 없다. 용서는 없다”며 엄벌을 촉구하는 심경을 밝히기도 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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