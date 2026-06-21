서인국, ‘NO 스마일’ 철벽 깨진다…박지현과 오피스 로맨스 기대↑

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서인국이 철벽 같은 ‘삼노(3NO)맨’에서 변화를 맞이한다. 차가운 그의 일상에 박지현이 어떤 바람을 불러올지 관심이 모인다.

21일 tvN ‘내일도 출근!’ 제작진은 오는 22일 첫 방송을 앞두고 서인국과 박지현의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.

드라마는 반복되는 일상 속 권태기를 겪는 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 상사 강시우와 만나 서로에게 특별한 존재가 되어가는 오피스 로맨스를 그린다.

극 중 서인국은 웃음도, 인간관계도, 사과도 없는 냉혈한 강시우 역을 맡았다. 강시우는 ‘NO 스마일’, ‘NO 피플’, ‘NO 쏘리’를 외치며 타인과 거리를 두는 인물. 반면 박지현은 매일 반복되는 회사 생활에 지친 7년 차 직장인 차지윤으로 분해 강시우의 단단한 일상에 균열을 만들어낼 예정이다.

이런 가운데 공개된 스틸에서는 편의점에서 우연히 마주친 강시우와 차지윤의 모습이 담겨 호기심을 자극한다. 늘 회사라는 공간에서만 부딪히던 두 사람이 예상 밖의 장소에서 만나며 관계 변화의 시작을 예고한 것.

차지윤은 회사에서 보여주던 모습과는 전혀 다른 편안한 분위기로 등장한다. 사과머리와 뿔테안경, 박시한 티셔츠 차림으로 편의점을 찾은 그는 아이스크림을 들고 장을 보는 등 꾸밈없는 일상의 모습을 보여준다. 예상치 못하게 강시우와 마주한 뒤 당황한 표정은 웃음을 유발한다.

강시우 역시 평소의 냉철한 상사 이미지와 달리 운동복과 블랙 볼캡을 착용한 편안한 모습으로 등장한다. 완벽하게 갖춰 입은 회사 속 모습과는 다른 자연스러운 분위기가 그의 숨겨진 매력을 드러낸다.

무엇보다 관심을 모으는 부분은 강시우의 변화다. 감정을 쉽게 드러내지 않던 그가 차지윤 앞에서 어떤 반응을 보일지, 편의점에서의 우연한 만남이 두 사람의 관계에 어떤 영향을 미칠지 기대가 높아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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