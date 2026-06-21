이주명, 수감 중인 진구와 대면… ‘강회장’ 새로운 전환점 예고

이주명이 진구와 예상 밖의 대면을 예고하며 새로운 전개를 앞두고 있다. 수감된 진구를 찾아간 이주명이 어떤 제안을 꺼낼지 궁금증이 커지고 있다.

21일 방송되는 JTBC ‘신입사원 강회장’ 8회에서는 막내 강방글(이주명)이 구치소에 있는 오빠 강재성(진구)을 찾아가 뜻밖의 이야기를 건네는 모습이 그려진다.

강방글과 강재성은 최성가 안에서 오랜 시간 복잡한 관계로 얽혀온 인물들이다. 최성물산 사장 강재성은 이복동생 강방글을 인정하지 않았고, 그녀의 어머니 조선희(윤유선)에게도 차가운 태도를 보여왔다. 강방글 역시 케이시 강이라는 이름으로 최성물산에 들어온 뒤 회장 강용호(손현주)의 영혼이 깃든 황준현(이준영)과 함께 강재성의 계획을 막으며 팽팽하게 맞서왔다.

이처럼 깊은 갈등을 이어온 두 사람이 어떤 변화를 맞게 될지 관심이 쏠리는 가운데, 이날 공개된 스틸컷에는 접견실에서 마주한 강방글과 강재성의 모습이 담겼다.

앞서 강재성은 여동생 강재경(전혜진)을 납치하고 협박한 혐의로 체포돼 조사를 받고 있는 상황. 범죄자가 된 오빠 앞에 선 강방글은 흔들림 없는 표정으로 그를 바라보며 긴장감을 높인다. 차분하지만 단단한 눈빛에서는 그를 찾아오기까지의 고민과 결심이 엿보인다.

반면 이전과 달리 수척해진 모습의 강재성은 강방글의 등장에 당황한 듯한 표정을 짓다가 깊은 생각에 잠긴 모습을 보인다. 과연 강방글이 오랜 악연으로 얽힌 오빠에게 어떤 제안을 건넬지, 두 사람의 관계가 새로운 국면을 맞게 될지 이목이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]