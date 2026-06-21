“팜므파탈 그 자체”…한그루, 깊게 파인 브이넥+과감 컷아웃 ‘역대급 서머룩’ [스타★샷]

한그루가 여름을 제대로 즐기는 일상을 공유했다. 출처=한그루 SNS

배우 한그루가 감각적인 수영복 패션과 함께 탄탄한 몸매를 과시하며 근황을 전했다.

21일 한그루는 자신의 SNS 계정을 통해 “시원한 물놀이와 맛있는 음식, 즐거운 분위기까지 여름을 제대로 즐기고 온 하루”라는 글과 함께 야외 수영장에서 찍은 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 한그루는 강렬한 블랙 앤 화이트의 지브라 패턴 모노키니를 완벽하게 소화해 눈길을 끌었다. 특히 깊게 파인 브이넥과 가슴 라인의 과감한 컷아웃 디테일로 볼륨감 넘치는 실루엣을 강조하는가 하면, 뒤태는 가느다란 스트랩이 엑스(X)자로 교차된 백리스 디자인을 선택해 군더더기 없는 등 라인을 시원하게 드러냈다.

여기에 쇄골 라인을 은은하게 살려주는 얇은 골드 체인 목걸이와 팔찌를 매치해 과하지 않으면서도 고급스러운 분위기를 더했다. 흐린 날씨 속에서도 대형 장우산과 레인부츠를 활용한 센스 있는 믹스앤매치 스타일링은 그녀의 독보적인 패션 감각을 더욱 돋보이게 만들었다.

한그루의 파격적이면서도 세련된 서머 룩을 접한 누리꾼들은 “단연 독보적인 워너비 몸매다”, “고혹적인 팜므파탈 분위기가 물씬 풍긴다”, “갈수록 더 예뻐진다” 등 뜨거운 찬사의 댓글을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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