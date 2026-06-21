제로베이스원, 서가대 4관왕 기염…“팬들 사랑과 응원 덕분”

사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 시상식에서 4관왕에 오르는 기염을 토했다.

제로베이스원은 지난 20일 오후 인천 중구 인스파이어 아레나에서 개최된 ‘제35회 서울가요대상에 참석했다.

이날 제로베이스원은 본상을 비롯해 베스트그룹상, 최고앨범상 수상의 영예를 안았다. 제로베이스원은 “이 자리에서 신인상을 받았었는데 최고앨범상까지 받게 됐다. 전부 제로즈(팬덤명)의 사랑과 응원 덕분이라고 생각한다”라며 “앞으로도 진심으로 음악하고 나아가는 제로베이스원이 되겠다”고 소감을 전했다.

멤버 성한빈은 tvN ‘스프링 피버’ OST ‘너란 봄’으로 OST상을 차지하기도 했다. 성한빈은 밴드 세션과 함께 ‘너란 봄’ 무대를 선보이며 팬들에게 또 하나의 특별한 선물을 선사했다.

박건욱은 이날 시상식 MC로 나섰다. 안정적이고 자연스러운 진행으로 시상식을 이끌었다는 평가를 받으며 진행자로서의 역량까지 입증했다.

제로베이스원은 본식에 앞선 사전 레드카펫에서도 훈훈한 비주얼을 빛냈다. 원동력을 묻는 질문에 김태래는 “제로즈가 있기 때문에 새로운 도전을 이어나갈 수 있는 것 같다. 앞으로도 제로즈와 함께 새로운 역사와 도전을 이어가겠다”며 팬들에게 고마움을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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