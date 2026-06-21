이세희, ‘멋진 신세계’로 입증한 연기 스펙트럼 “완성 과정 즐거웠다”

배우 이세희. 제이와이드컴퍼니 제공

배우 이세희가 또 하나의 인생 캐릭터를 남겼다. 화려한 톱스타의 모습부터 질투와 허당미를 가진 인간적인 면모까지 폭넓게 표현하며 연기 변신에 성공했다.

이세희는 지난 20일 막을 내린 SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’에서 대한민국을 대표하는 스타 윤지효 역을 맡아 극의 활력을 더했다.

극 중 윤지효는 누구나 동경하는 워너비 스타이자 오랜 시간 정상의 자리를 지켜온 인물이다. 정변의 아이콘으로 불릴 만큼 완벽한 이미지를 가진 그는 포털 사이트 이상형 월드컵에서도 여러 차례 1위를 차지한 인물로 그려졌다.

하지만 이세희는 단순히 완벽한 스타의 모습만 보여주는 데 그치지 않았다. 라이벌 신서리(임지연)를 향한 솔직한 질투와 승부욕, 때로는 엉뚱하고 유쾌한 면모까지 표현하며 윤지효라는 캐릭터에 입체감을 더했다.

특히 최종회에서는 윤지효 특유의 당당하고 코믹한 매력이 빛났다. 신서리와 차세계(허남준)의 애정 어린 모습을 본 뒤 “이 더러운 놈의 커플 지옥”이라고 반응하는 장면은 웃음을 안겼다. 이세희는 특유의 자연스러운 대사 소화력과 생동감 넘치는 표정 연기로 캐릭터의 매력을 극대화했다.

이처럼 이세희는 멋진 신세계를 통해 화려함 뒤에 숨겨진 윤지효의 복합적인 감정을 섬세하게 그려내며 호평을 이끌었다. 세련된 비주얼은 물론, 현대극과 사극을 오가는 폭넓은 연기 스펙트럼으로 다시 한번 자신의 가능성을 입증했다.

이세희는 소속사를 통해 “좋은 대본을 만나 처음 읽는 순간부터 설렜다. 리딩 때부터 ‘이 장면이 현장에서 어떻게 살아날까’ 궁금했는데, 많은 선배님들과 함께 호흡하며 예상보다 더 재미있고 생생하게 완성되는 과정이 즐거웠다”고 작품에 대한 애정을 밝혔다.

이어 “매주 함께 울고 웃으며 작품을 사랑해 주신 모든 분들 덕분에 현장에서 느꼈던 즐거움을 시청자분들과 나눌 수 있었다”며 “그동안 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 여러분 모두 자신만의 ‘멋진 신세계’를 만들어 가시길 응원하겠다”고 감사 인사를 전했다.

한편 이세희는 드라마 ‘신사와 아가씨’, ‘슬기로운 의사생활 시즌2’, ‘미녀와 순정남’, ‘정숙한 세일즈’, ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’ 등 다양한 작품을 통해 폭넓은 캐릭터 소화력을 보여왔다. 매 작품 새로운 얼굴을 선보이고 있는 이세희가 앞으로 어떤 연기 변신을 이어갈지 관심이 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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