[황현희의 눈] 4년에 한 번, 우리의 마음이 경기장이 된다

월드컵이 시작되면 이상한 일이 벌어진다. 평소에는 축구를 잘 보지 않던 사람도 갑자기 조별리그 경우의 수를 따진다. 오프사이드 규칙은 여전히 헷갈리지만, 심판 판정에는 누구보다 단호해진다. 새벽 경기를 보겠다고 알람을 맞추고, 다음 날 피곤한 얼굴로 “어제 봤어?”라는 말 한마디에 금세 동지가 된다. 월드컵은 단순한 축구대회가 아니다. 4년에 한 번, 전 세계가 동시에 같은 공 하나를 바라보는 거대한 약속 같은 것이다.

2026 북중미 월드컵은 미국, 캐나다, 멕시코 세 나라가 함께 개최하고, 참가국도 48개국으로 늘어났다. 경기 수도 104경기다. 월드컵 역사상 가장 큰 대회라고 해도 과장이 아니다. 규모가 커졌다는 건 그만큼 더 많은 나라, 더 많은 선수, 더 많은 이야기가 들어온다는 뜻이다. 과거에는 익숙한 강팀들의 잔치처럼 느껴졌다면, 이제는 낯선 이름의 나라들도 자기만의 드라마를 들고 등장한다. 축구공 하나가 국경을 넘어서는 방식도 점점 달라지고 있다.

월드컵이 재미있는 이유는 강팀이 늘 이기지 않기 때문이다. 축구는 이상한 종목이다. 전력 차이가 커 보여도 공은 둥글고, 90분은 생각보다 길다. 한 번의 실수, 한 번의 역습, 한 번의 코너킥으로 분위기가 뒤집힌다. 그래서 사람들은 월드컵을 본다. 현실에서는 약자가 강자를 이기는 일이 자주 일어나지 않는다. 하지만 축구장에서는 가끔 일어난다. 그리고 그 가끔이 사람들을 밤새게 만든다. 우리는 어쩌면 경기 결과보다 그 가능성에 끌리는지도 모른다.

월드컵 기간이 되면 평소 무심하던 사람들도 국가대표 명단을 외운다. 이름도 낯설던 선수가 갑자기 온 국민의 조카가 되고, 골키퍼의 선방 하나에 거실이 경기장이 된다. 치킨집 전화는 불이 나고, 편의점 맥주는 사라지고, 아파트 어딘가에서는 골이 들어간 순간 동시에 함성이 터진다. 평소에는 층간소음에 예민한 사람도 그 순간만큼은 조금 관대해진다. 물론 새벽 세 시에 “골!”을 외치면 관대함에도 한계가 있다. 월드컵은 인류애를 키우지만, 윗집 아저씨의 폐활량도 함께 확인하게 만든다.

축구를 볼 때 우리는 이상하게 순수해진다. 평소에는 주식 차트, 부동산 가격, 대출금리, 건강검진 수치 같은 것들에 둘러싸여 살지만, 월드컵 경기 앞에서는 단순해진다. 넣으면 좋고, 먹히면 아쉽다. 이기면 기쁘고, 지면 속상하다. 인생이 이렇게 명확하면 얼마나 좋을까. 현실의 문제들은 대개 비디오 판독도 없고, 추가시간도 애매하며, 심판도 잘 보이지 않는다. 그런데 축구는 최소한 휘슬이 있고, 전반과 후반이 있고, 끝나는 시간이 있다. 그래서 사람들은 그 90분 동안만큼은 복잡한 현실을 잠시 내려놓는다.

월드컵은 세대도 묶어준다. 누군가에게 월드컵은 2002년의 거리응원이고, 누군가에게는 손흥민의 질주이며, 또 누군가에게는 처음으로 부모와 함께 본 새벽 경기일 것이다. 같은 대회를 보지만 각자 떠올리는 장면은 다르다. 그래서 월드컵 이야기는 늘 개인의 추억과 섞인다. “그때 너 어디 있었냐”는 질문은 단순한 축구 질문이 아니다. 그 시절의 나이, 친구, 일, 사랑, 실패, 설렘까지 함께 소환하는 주문이다. 월드컵은 경기 기록이면서 동시에 각자의 인생 앨범이다.

물론 월드컵이라고 모든 것이 아름답기만 한 것은 아니다. 지나친 애국심은 때때로 선수를 몰아붙이고, 한 번의 실수는 너무 쉽게 비난이 된다. 우리는 대표팀에게 열정을 보내면서도, 그들이 결국 사람이라는 사실을 잊지 말아야 한다. 골을 넣으면 영웅이고, 실수하면 역적이 되는 방식은 너무 잔인하다. 축구는 전쟁이 아니다. 축구는 축구다. 이 간단한 사실을 잊는 순간, 응원은 사랑이 아니라 압박이 된다.

그래도 월드컵은 좋다. 이유는 단순하다. 함께 볼 수 있기 때문이다. 요즘은 모두가 각자의 화면을 보고, 각자의 알고리즘 안에서 산다. 같은 공간에 있어도 서로 다른 영상을 보고, 같은 뉴스를 봐도 전혀 다른 해석을 한다. 그런데 월드컵이 시작되면 잠시나마 시선이 한곳으로 모인다. 같은 장면에 웃고, 같은 장면에 탄식하고, 같은 골에 벌떡 일어난다. 생각해보면 이것도 꽤 귀한 일이다. 같은 마음이 되는 시간이 점점 줄어드는 시대에, 월드컵은 여전히 사람들을 한 방향으로 뛰게 만든다.

이번 월드컵에서 우리가 어디까지 갈지는 알 수 없다. 축구 전문가들은 전술을 말하고, 데이터는 확률을 말하겠지만, 결국 공은 그라운드 위에서 굴러간다. 중요한 건 결과만은 아닐 것이다. 누군가는 첫 골을 기다리고, 누군가는 첫 승을 기다리고, 누군가는 그저 오랜만에 마음껏 소리칠 이유를 기다린다. 월드컵은 그런 대회다. 어른들에게 잠시 소년의 마음을 돌려주고, 지친 일상에 조금은 비현실적인 기대를 허락한다.

살다 보면 매일이 결승전 같을 때가 있다. 그런데 사실 인생은 조별리그에 더 가깝다. 한 번 졌다고 끝나는 것도 아니고, 한 번 이겼다고 우승하는 것도 아니다. 다음 경기가 있고, 다음 기회가 있고, 때로는 경우의 수도 있다. 그래서 월드컵을 보며 우리는 축구만 보는 것이 아니다. 넘어져도 다시 뛰는 사람들, 밀려도 다시 올라오는 팀들, 끝날 때까지 끝나지 않는 시간을 본다.

그러니 이번 월드컵은 조금 가볍게 즐겨도 좋겠다. 전술을 몰라도 괜찮고, 선수 이름을 다 외우지 못해도 괜찮다. 중요한 건 그 시간만큼은 같이 웃고, 같이 아쉬워하고, 같이 기대하는 것이다. 어쩌면 월드컵의 진짜 매력은 우승컵이 아니라 그 과정에 있다. 공 하나를 따라가다 보면, 어느새 우리 마음도 조금은 젊어진다. 그리고 그 정도면 4년에 한 번 찾아오는 축제의 이유로 충분하다.

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