“김승규 아니었으면 0-4 대패”…김신영·박문성, 홍명보호 전술에 ‘폭발’

김신영이 박문성 해설위원과 함께 월드컵 멕시코전 라이브 중계를 진행하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘달수네라이브’ 영상 캡처

코미디언 김신영과 박문성 축구 해설위원이 2026 북중미 월드컵 조별리그 2차전에서 멕시코에 석패한 대한민국 축구대표팀의 전술을 두고 아쉬움을 토로했다.

지난 19일 김신영은 유튜브 채널 ‘달수네라이브’에 출연해 박문성 해설위원과 함께 멕시코전 라이브 중계를 진행했다.

이날 경기가 0-1 패배로 끝나자 박 위원은 홍명보 감독의 전략을 강하게 비판했다. 박 위원은 “상대가 강해지니 단점이 고스란히 드러났다. 이런 축구를 하면 공격수들이 고립될 수밖에 없다”고 지적했다. 특히 최전방 손흥민의 교체 시점을 언급하며 “체코전과 멕시코전의 경기 스타일이 완전히 다름에도 선수 교체 패턴이 전반과 똑같았다. 오늘 경기에서는 전술적 유연성이 전혀 보이지 않았다”고 분석했다.

연예계 대표 축구 팬으로 알려진 김신영 역시 박 위원의 분석에 적극 공감했다. 김신영은 “(감독의 성향이나 전술이) 쉽게 변하지 않는다. 이 문제를 지적한 게 한두 번이 아니지 않냐”며 “왜 유기적인 플레이를 주문하지 않는지 의문”이라며 홍 감독의 용병술에 불만을 표했다.

이어 실점 장면에 대해서도 “골을 내준 과정 자체가 너무 무기력했다”고 평가하며, “골키퍼 김승규 선수의 슈퍼세이브가 아니었다면 0-3, 0-4 대패로 이어질 수도 있었던 아찔한 경기”라고 날을 세웠다.

한편 1승 1패(승점 3)로 A조 2위를 기록 중인 한국 대표팀은 오는 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 조별리그 최종 3차전을 치른다.

현재 A조는 2연승을 거둔 멕시코(승점 6)가 조 1위로 32강 진출을 조기 확정한 상태다. 한국은 다가오는 남아공전에서 무승부 이상의 성적을 거두면 자력으로 32강에 진출하지만, 패할 경우 같은 조 다른 팀들의 경기 결과에 따라 16강(32강 토너먼트) 진출 여부가 결정되는 복잡한 경우의 수를 따져야 한다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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