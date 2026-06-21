“제물이 된 기분” 고경표→노홍철, 유럽 최고 테마파크서 극한 체험

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역대급 스릴 명소를 향한 ‘놀친자’들의 도전이 시작된다. 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 극한의 놀이기구 체험을 위해 스페인 테마파크를 찾으며 예측 불가한 여행기를 펼친다.

21일 첫 방송되는 MBC 예능 ‘놀러코스터’에서는 네 사람이 스페인의 한 테마파크를 찾아 유럽에서 손꼽히는 스릴 넘치는 놀이기구에 도전하는 모습이 공개된다.

노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀 4인방은 유럽에서도 오랜 역사와 명성을 자랑하는 테마파크를 방문한다. 많은 관광객이 찾는 인기 명소인 만큼 대기 시간을 줄이기 위해 개장 시간보다 일찍 현장에 도착하는 등 남다른 열정을 보인다.

특히 멤버들은 빌딩 30층 높이에 달하는 초대형 드롭 타워에 도전한다. 해당 놀이기구는 유럽에서도 손꼽히는 규모를 자랑하는 시설로, 앉아서 타는 좌석부터 서서 타는 좌석, 앞으로 약 15도 기울어진 좌석까지 다양한 탑승 방식으로 극강의 스릴을 예고한다.

탑승을 앞둔 멤버들은 설렘과 긴장감을 감추지 못한다. 특히 서서 타는 좌석에 오른 이들은 높은 고도 앞에서 연신 심호흡하며 긴장한 모습을 보이고, 고경표는 “제물이 된 기분”이라고 표현해 현장의 분위기를 전한다.

놀이공원 마니아로 알려진 노홍철 역시 예상 밖의 고전을 펼친다. 스페인의 강력한 롤러코스터를 경험한 그는 첫 탑승부터 눈에 실핏줄이 터질 정도로 강한 반응을 보이며 웃음을 자아낼 예정이다.

여기에 여행 초반부터 휴대폰을 잃어버리는 사건까지 벌어지며 순탄치 않은 시작을 알린다. 과연 네 사람이 유럽 테마파크의 극한 코스를 무사히 정복할 수 있을지 관심이 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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