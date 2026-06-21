박서진, 양치승 특훈에 녹초…‘김우빈 몸’ 향한 혹독한 도전

‘살림하는 남자들 시즌2’ 방송화면. KBS2 제공

박서진이 양치승 관장의 혹독한 맞춤 훈련을 받으며 특별한 다이어트 도전에 나섰다.

지난 20일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 박서진과 동생 박효정이 양치승 관장의 지도 아래 체력 강화 프로젝트에 돌입하는 모습이 공개됐다. 앞서 마라톤 국가대표 출신 황영조를 만나 러닝 도전 의지를 다진 박서진은 “러닝을 하려면 근력이 필요하다”며 본격적인 운동에 나섰다.

이날 박남매가 찾은 곳은 서울의 한 피트니스센터였다. 이곳에서 두 사람을 기다리고 있던 인물은 방탄소년단 진, 김우빈 등 스타들의 몸 관리를 담당한 것으로 알려진 양치승 관장이었다. 박서진을 본 양치승은 “TV에서 본 모습과 다르다”고 말해 웃음을 안겼고, “김우빈 같은 몸을 만들어주겠다”며 강도 높은 훈련을 예고했다.

본격적인 운동이 시작되자 박서진은 ‘천국의 계단’을 비롯한 고강도 운동에 도전했다. 김우빈 같은 탄탄한 몸을 꿈꾸며 의지를 불태운 그는 힘든 순간에도 끝까지 훈련에 집중했다. 특히 양치승 관장이 준비한 맞춤 운동에서는 밸런스 볼을 장구처럼 두드리는 ‘장구의 신’다운 모습으로 웃음을 자아냈다.

이후 양치승 관장은 박남매를 데리고 강원도 홍천으로 향했다. 그가 준비한 다음 훈련은 물 위에서 진행되는 아쿠아 피트니스였다. 플라이피시에 올라탄 박서진과 박효정은 거센 물살을 견디며 진땀을 뺐고, 예상치 못한 상황 속에서 폭소를 유발했다.

이어진 수상스키 도전도 만만치 않았다. 하체 힘과 균형감각이 필요한 만큼 여러 차례 어려움을 겪었지만, 박서진은 포기하지 않고 도전을 이어갔다. 결국 중심을 잡고 수상스키에 성공하며 끈기 있는 모습을 보여줬다. 마지막 코스인 자이언트 마블에서는 물을 무서워하는 양치승 관장의 반전 모습이 공개돼 현장을 웃음바다로 만들었다.

운동을 마친 뒤에는 식단 관리 시간이 이어졌다. 박남매와 양치승 관장은 무한 리필 고깃집에서 식사를 하며 또 다른 재미를 선사했다. 특히 박효정과 양치승 관장은 예상 밖의 먹방 대결을 펼치며 시선을 모았다.

무엇보다 이날 방송에서는 박서진 남매를 향한 양치승 관장의 PT 등록 의지가 돋보였다. 양치승은 1년 회원권 등록을 적극적으로 권유했고, “고민해보겠다”는 두 사람의 반응에도 끝까지 설득에 나섰다. 마지막에는 고깃값 계산까지 요구하는 모습으로 웃음을 더하며 방송을 마무리했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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