송혜교, 밤바다 흔든 파격 등 노출…우아함 속 숨겨진 ‘과감 반전’ [스타★샷]

송혜교가 우아한 드레스로 영화의 한 장면 같은 모습을 연출했다. 출처=송혜교 SNS

배우 송혜교가 과감한 반전 드레스 자태로 독보적인 아우라를 과시했다.

지난 20일 송혜교는 자신의 SNS 계정에 특별한 글 없이 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진 속 송혜교는 영화의 한 장면을 연상케 하는 비주얼로 시선을 사로잡았다.

이날 송혜교의 선택은 은은한 크림 톤의 홀터넥 롱 드레스였다. 가슴 라인이 자연스럽게 흐르는 카울 넥 디자인과 가느다란 스트랩이 그의 가녀린 목선과 어깨라인을 한층 돋보이게 만들었다. 특히 과감하게 파인 백리스 형태의 등 라인은 우아함 속에 숨겨진 반전 매력을 선사하며 고혹적인 무드를 자아냈다.

스타일링 역시 센스 넘쳤다. 드레스와 톤을 맞춘 크림 빛의 부드러운 숄을 어깨 아래로 자연스럽게 걸쳐 내추럴하면서도 고급스러운 분위기를 배가시켰다. 어두운 밤바다 배경과 어우러진 그의 패션은 럭셔리함의 정수를 보여줬다.

송혜교의 역대급 근황에 누리꾼들의 반응도 뜨겁다. 사진을 접한 네티즌들은 “진짜 고져스하다”, “방부제 미모, 여신이 강림했다”, “얼마나 더 예뻐질지 감도 안 온다” 등의 댓글을 남기며 찬사를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]