‘홀인원’ 강민지, LPGA 투어 마이어 클래식 2R 공동 4위 지켰다

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강민지가 짜릿한 홀인원을 앞세워 미국여자프로골프(LPGA) 투어 마이어 클래식(총상금 325만달러) 선두권을 지켰다.

강민지는 20일 미국 미시간주 벨몬트의 블라이더필즈 컨트리클럽(파72·6611야드)서 열린 이번 대회 2라운드에서 홀인원 1개와 버디 4개, 보기 2개를 묶어 4언더파 68타를 쳤다.

이로써 중간 합계 8언더파 136타를 마크, 류옌(중국)과 공동 4위에 올랐다. 단독 선두에 나선 옌징(미국·10언더파 134타)과는 2타 차다.

강민지는 버디와 보기 1개씩을 맞바꾸며 전반 9개 홀을 이븐파로 마쳤다. 후반 첫 홀인 10번 홀(파5)에서도 보기를 범해 선두 경쟁에서 밀려나는 듯했다.

15번 홀(파3)부터 반전을 일궜다. 강민지가 7번 아이언으로 친 티샷은 그린에 떨어진 뒤 그대로 홀 안으로 빨려 들어갔다. 개인 통산 네 번째 홀인원이었다. 강민지는 2년 전에도 같은 코스의 11번 홀에서 홀인원을 기록한 바 있다.

기세를 제대로 탔다. 마지막 4개 홀에서만 5타를 줄인 것.강민지는 16번 홀, 17번 홀(이상 파4), 18번 홀(파5)까지 연속 버디를 낚았다.

강민지는 2023년 2부 투어인 엡손투어를 거쳐 2024년 LPGA 투어에 데뷔했다. 지난해 다시 2부 투어에서 뛴 뒤 올해 LPGA 투어에 복귀했다. 지난달 마야 오픈 공동 9위에 올라 올 시즌 유일한 톱10 진입을 일궜다.

한편 이소미도 이날 순위를 크게 끌어올렸다. 2라운드서 5타를 줄여 중간합계 5언더파 139타로 첫날 공동 61위에서 공동 16위로 도약했다.

1라운드에서 강민지와 나란히 공동 4위에 올랐던 황유민은 이븐파 72타에 그쳤다. 이에 중간합계 4언더파 140타로 공동 22위에 자리했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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