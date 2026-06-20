재규어 TCS 레이싱, 시즌 12 제11라운드 산야 E-PRIX 출전

JLR 코리아는 재규어 TCS 레이싱이 2026 산야 E-PRIX 출전을 위해 중국으로 향한다고 밝혔다. 재규어 TCS 레이싱은 현재 ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십에서 팀 순위와 드라이버 순위 모두 선두를 달리고 있다.

포뮬러 E 시즌 12는 이번 산야 대회를 통해 11라운드에 들어간다. 산야 E-PRIX는 2019년 첫 개최 이후 7년 만에 포뮬러 E 일정에 다시 포함됐다. 재규어 TCS 레이싱은 최근 상승세를 바탕으로 시즌 후반부 챔피언십 경쟁을 이어간다는 계획이다.

재규어 TCS 레이싱은 최근 8개 레이스에서 4승과 4차례 포디움 입상을 기록했다. 이를 바탕으로 팀 챔피언십 1위에 올라 있다. 드라이버 미치 에반스도 드라이버 챔피언십 선두를 유지하고 있다. 재규어는 매뉴팩처러 순위에서 2위를 기록 중이다.

직전 모나코 대회에서는 미치 에반스와 안토니오 펠릭스 다 코스타가 모두 포디움에 올랐다. 에반스는 2위를 기록하며 드라이버 챔피언십 선두를 지켰다. 현재 드라이버 순위 2위와의 격차는 19점이다.

다 코스타도 모나코 더블헤더에서 경쟁력을 보였다. 토요일 경기에서는 후반 충돌로 포인트를 얻지 못했지만, 일요일 경기에서는 초반 스핀 이후 순위를 회복해 3위에 올랐다. 그는 현재 드라이버 챔피언십 6위로 산야 대회에 출전한다.

이번 산야 대회는 다 코스타와 이안 제임스 팀 단장이 재규어 TCS 레이싱 소속으로 참가하는 첫 중국 라운드다. 재규어 TCS 레이싱은 최근 중국에서 상하이 2승과 포디움 1회를 기록했다. 다 코스타 역시 2019년 산야 포디움, 시즌 10 상하이 우승, 시즌 11 상하이 포디움 등 중국 대회에서 성과를 냈다.

미치 에반스는 “모나코 대회 흐름과 챔피언십 선두를 유지한 채 산야에 나서게 됐다”며 “실수를 줄이고 꾸준히 포인트를 쌓는 데 집중하겠다”고 말했다.

안토니오 펠릭스 다 코스타는 “중국에서 다시 경기에 나서게 됐다”며 “모나코에서 확인한 페이스를 바탕으로 재규어 소속 첫 중국 경기에서 좋은 결과를 내겠다”고 밝혔다.

이안 제임스 재규어 TCS 레이싱 팀 단장은 “현재 유리한 위치에 있지만 챔피언십 경쟁은 여전히 치열하다”며 “산야 대회에서도 두 드라이버를 중심으로 상승세를 이어가겠다”고 말했다.

2025/26 ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십 11라운드 산야 E-PRIX는 6월 20일 토요일 중국 표준시 기준 오후 3시 5분에 열린다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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