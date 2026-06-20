트와이스 ‘치어 업’, 10년 째 롱런…통산 5번 째 6억 뷰

그룹 트와이스의 ‘치어 업(CHEER UP)’이 통산 5번 째 6억 뷰 뮤직비디오가 됐다.

세련되고 청량한 사운드가 돋보이는 컬러 팝 댄스 곡인 '치어 업(CHEER UP)'은 2016년 4월 발매된 미니 2집 '페이지 투(PAGE TWO)’ 타이틀곡 곡이다. 대한민국에 “샤샤샤” 열풍을 불러오며 기분 좋은 에너지를 전파한 이 곡의 뮤직비디오 역시 꾸준한 인기를 보여주고 있다.

뮤직비디오는 시원시원한 퍼포먼스, 고전부터 하이틴 로맨스까지 여러 장르의 영화를 보는 듯한 화면 구성, 아홉 멤버의 러블리한 매력이 어우러져 K-팝 팬들을 매료했다.

오늘(20일) 오전 9시경 유튜브 조회 수 6억 회를 달성하며 '티티(TT)’, '왓 이즈 러브?(What is Love?)', '라이키(LIKEY)', '팬시(FANCY)'에 이어 통산 다섯 번째 6억 뷰 이상 뮤직비디오 기록을 보유하게 됐다.

2015년 7월 데뷔해 올해 데뷔 11주년을 맞은 트와이스는 지난해 7월 인천에서 출발해 오는 7월 서울 앙코르 공연에 이르기까지 약 1년간 전 세계 44개 지역 81회 공연에 달하는 자체 최다 규모 월드투어 ‘디스 이즈 포(THIS IS FOR)’를 전개 중이다.

해당 투어로 20개 도시에서 35회 규모로 전개한 북미 투어로만 약 55만 명을 모객하며 K-팝 걸그룹 역대 가장 많은 관객을 동원하는 대기록을 세웠고, 해외 아티스트 사상 최초로 도쿄 국립경기장에 단독 입성해 3회 공연으로 24만 관객을 모으는 등 여러 성과를 거뒀다.

대장정을 마무리하는 피날레 공연은 오는 7월 10일부터 12일까지 사흘간 서울 송파구 KSPO DOME에서 개최된다. 데뷔 11주년을 기념하는 공연이 될 전망이다.

해당 공연은 일반 예매 이후 전 회차 전석 매진됐다. ‘디스 이즈 포’는 전 개최지 공연장 객석을 360도로 열어 압도적인 스케일과 생동감 넘치는 무대로 관중의 호응을 모았다. 이번 앙코르 공연 역시 360도 풀 개방하여 팬들과 더 가까이 교감할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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