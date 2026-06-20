메이딘, 데뷔 후 첫 콘서트… ‘전석 무료’ 파격 전략

그룹 메이딘(MADEIN)이 일본에서 데뷔 후 첫 콘서트를 열고 현지 팬들을 만난다.

소속사 143엔터테인먼트는 메이딘이 오는 7월 31일 일본 고베 월드 기념홀에서 콘서트 ‘메이딘 링크 업 2026(MADEIN LINK UP 2026)’을 개최한다고 20일 밝혔다 .

이번 공연은 메이딘이 데뷔 이후 처음으로 진행하는 콘서트다. 첫 콘서트인 만큼 전석을 무료로 개방한다.

그동안의 음악 여정을 총망라한 특별한 공연이 준비된다. 알찬 세트리스트를 비롯해 밀도 높은 연출과 다채로운 매력을 만나볼 수 있는 퍼포먼스를 펼칠 것으로 기대를 모은다.

메이딘은 청순부터 아련한 감성까지 매 컴백 색다른 콘셉트 변신으로 폭넓은 스펙트럼을 증명하고 있다. 올초 ‘안 봐도 비디오 (Super Obvious)’에 이어 후속곡 ‘펑!(PUNG!)’으로 활동했고, 최근에는 여러 대학 축제를 통해 눈도장을 찍고 있다.

이처럼 메이딘은 꾸준하게 다양한 활동을 이어가며 국내외를 넘나드는 활약을 전개하고 있다. 글로벌 팬들에게 사랑받고 있는 이들이 이번 콘서트에서는 어떤 모습을 선보일지 주목된다.

한편, 이번 공연은 오늘(20일)부터 28일까지 메이딘 글로벌 공식 팬클럽 ‘메이비’ 회원을 대상으로 1차 접수가 이뤄지며, 7월 1일부터 12일까지 메이딘 엠넷플러스 커뮤니티 회원을 대상으로 2차 접수가 진행된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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