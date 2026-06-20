쿠냐 멀티골-비니시우스 1골 1도움… 브라질, 아이티에 3-0 완승

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‘삼바 군단’ 브라질이 전반에만 3골을 몰아치며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 승을 신고했다.

브라질은 20일 미국 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움서 열린 이번 대회 조별리그 C조 2차전에서 아이티를 3-0으로 꺾었다.

앞서 모로코와의 1차전에서 1-1로 비겼던 바 있다. 이에 이날 승전고를 포함, 1승1무(승점 4점) 성적표를 썼다. 모로코(1승1무)와 승점은 같지만 골 득실 차(3-1)에서 앞서 조 선두로 올라섰다. 52년 만에 월드컵 본선에 복귀한 아이티는 2연패에 빠졌다.

브라질은 경기 초반부터 아이티를 압박했다. 전반 12분 하피냐(바르셀로나)가 왼발로 찬 슛이 골망을 흔들었지만 오프사이드로 취소됐다. 이후에도 공세는 멈추지 않았다. 선제골은 전반 23분 나왔다. 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)의 슈팅이 골키퍼에게 막혔고, 이때 마테우스 쿠냐(맨체스터 유나이티드)가 재차 마무리, 1-0 스코어를 만들었다.

쿠냐는 전반 36분 다시 한번 득점에 성공했다. 브라질의 역습 공격 상황서 비니시우스가 수비 뒷공간을 무너뜨리는 절묘한 침투 패스를 찔러준 게 주효했다. 이 패스를 이어받은 쿠냐는 곧장 왼발 슛으로 멀티골 순간을 장식했다.

전반 막판 하피냐가 부상으로 교체되는 변수가 발생했다. 그럼에도 종료 전 추가시간 루카스 파케타(플라멩구)가 길게 이어준 패스가 비니시우스에게 연결됐고, 침착한 오른발 슛으로 이날 브라질의 세 번째 점수가 나왔다. 비니시우스는 지난 모로코전에 이어 2경기 연속 득점이다.

브라질은 후반 들어 엔드릭(레알 마드리드)과 가브리에우 마르티넬리(아스널), 다닐루(보타포구), 에데르송(아탈란타) 등을 투입하며 주전 자원들의 체력을 안배했다.

브라질은 오는 25일 오전 7시 스코틀랜드와 이 대회 조별리그 최종전을 치른다. 아이티 역시 같은 날 같은 시간 모로코와의 맞대결을 치른다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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