이광수·김우빈·도경수, ‘콩콩팜팜’이 ‘똥똥팜팜’ 된 사연[TV핫스팟]

배우 이광수, 김우빈, 도경수가 제주도에서 목축업 기술 연수에 나섰다.

지난 19일 첫 방송된 tvN ‘콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장’(이하 ‘콩콩팜팜’)은 제주도에서 펼쳐지는 찐친 삼인방의 팜스테이를 그린다. 이날 방송에서는 이광수, 김우빈, 도경수의 좌충우돌 기술 연수 첫날 이야기부터 인턴 문상훈이 그려졌다.

먼저 김우빈이 목장 콘셉트에 맞게 카우보이 비주얼로 등장, 새 시즌에도 변함없이 시청자들에 대한 예의를 차려 독보적인 존재감을 발산했다.

이번에도 ‘KKPP푸드’ 세계관이 이어지며 농업 복합문화공간을 향한 본사의 꿈, 동물과 함께하고 싶었던 이광수의 바람에서 비롯된 목축업 기술 연수가 확정됐다.

그러나 제주도 젖소 목장 기술 연수 첫날부터 3인방은 고생과 힐링을 오갔다. 특히 육성우 축사를 치우던 도경수가 김우빈 쪽으로 우분을 뿌리는 아찔한 실수를 저지르고, 이광수는 기껏 깨 놓은 우분을 밟는 제작진 때문에 분노 게이지가 상승해 폭소를 자아냈다.

우분 치우기에 지쳐가던 멤버들이 우유를 먹는 귀여운 송아지들에게 푹 빠져 소 아빠 미소를 짓는 모습은 보는 이들까지 행복하게 만들었다. 갓 태어난 송아지 두 마리에게는 ‘콩콩’과 ‘팜팜’이라는 이름을 지어주고 귀에 달 이표도 직접 적는 의미 있는 경험도 했다.

깔끔해진 축사에서 사료와 건초를 먹는 소들을 보며 보람을 느낀 것도 잠시, 이광수는 남은 이틀 동안 다른 축사의 우분도 치워야 하는 현실에 순간 말문을 잃었다. 이어 제작진에게 “‘콩콩팜팜’이 아니라 ‘똥똥팜팜’ 아니냐”라며 “다른 일도 있을 거 아니냐”라고 말해 앞으로의 여정을 궁금케 했다.

3인방의 찐친 바이브는 재미를 배가시켰다. 특히 도경수가 이틀째 같은 작업복을 입으며 옷에 짙은 우분 냄새가 밴 사실을 알리자 이광수와 김우빈의 유쾌한 막내 몰이가 시작돼 웃음을 안겼다. 우분이 묻더라도 시청자들에 대한 예의를 지키기 위해 하얀 옷을 입은 김우빈은 “누구처럼 우분 묻은 거 또 입는 건 아니다. 그거는 정성이 부족하다”라고 말했고 이광수는 “정성이 문제가 아니라 민폐”라고 동조하며 도경수에게 ‘동경수’라는 별명을 붙여줬다.

한편, 세 사람이 2일 차 기술 연수를 받으러 간 사이 첫 인턴 문상훈이 제주도에 입성해 관심을 모았다. 대표인 이광수와 친분이 있는 문상훈은 자신이 권력에 복종하는 스타일이고, 부선장보다 권력이 높은 선장의 앵무새가 되고 싶은 야망을 드러냈다.

한편 이날 방송 시청률은 전국 가구 기준 평균 3.0%, 최고 3.6%, 수도권 가구 기준 평균 3.5%, 최고 4.2%로 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률은 전국과 수도권 모두 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 기록하며 기분 좋은 출발을 알렸다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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