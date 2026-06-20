남산도 코엑스도…서울 곳곳이 라이즈로 가득

서울 곳곳이 라이즈의 상징들로 채워졌다.

라이즈는 지난 15일 두 번째 미니앨범 ‘II’(투)로 컴백해 활동에 박차를 가하고 있다. 이를 기념해 서울 시내 곳곳이 라이즈로 채워져 눈길을 끈다.

우선 서울의 랜드마크인 남산 N서울타워는 지난 19일 저녁 라이즈의 이번 앨범 커버를 연상시키는 파란빛으로 외벽이 점등되고, 미디어 파사드를 통해 라이즈 로고가 띄워짐은 물론, 근처 공간이 앨범 관련 콘셉트로 꾸며져 눈길을 끌었다.

이날 남산서울타워에는 라이즈의 앨범 타이틀 곡 ‘Do your dance’(두 유어 댄스) 퍼포먼스 영상 촬영을 위한 스테이지도 마련되었으며, 비 오는 날씨에도 불구하고 멋진 퍼포먼스를 선보인 멤버들은 현장에 모인 팬들에게 깜짝 인사를 건네기도 했다.

더불어 코엑스는 라이즈를 첫 주자로 내세운 ‘600초 설렘 프로젝트’를 시작, 동문 로비에 위치한 삼각 기둥 형태의 엣지칼럼(Edge-Column)에 멤버들과 눈을 맞추는 듯한 아이컨택 영상을 ‘Do your dance’ 하이라이트 음원과 함께 상영해 색다른 재미를 전하고 있다.

또한 라이즈 앨범 발매 다음 날, 약 250평 규모의 팝업 ‘ARCHIIVE²’(아카이브 투)도 막을 올렸으며, 오는 28일까지 레이어스튜디오 11에서 앨범 비주얼 콘셉트에 맞춰 멤버들의 영감 수집 과정을 시간과 공간의 흐름에 따라 구현된 볼거리를 만날 수 있어 관심이 쏟아지는 중이다.

한편, 라이즈의 ‘II(투)’는 18일 기준 판매량 100만 장을 돌파했다. 2023년 데뷔 싱글 '겟 어 기타(Get A Guitar)', 2024년 첫 미니앨범 '라이징(RIIZING)', 2025년 첫 정규 앨범 '오디세이(ODYSSEY)'에 이어, 네 번째 밀리언셀링 앨범이다.

라이즈는 오늘(20일) MBC ‘울산뮤직페스티벌 특집 쇼! 음악중심’에 출연해 ‘Do your dance’ 무대를 선보일 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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