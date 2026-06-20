‘사이바리 2G 연속골’ 모로코, 스코틀랜드 1-0 꺾었다… C조 선두 도약

사진=AP/뉴시스

4년 전 이변을 넘어 이제는 당당한 강자의 이름으로 나아간다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나선 모로코가 이스마엘 사이바리(PSV)의 전광석화 같은 결승골을 앞세워 조 선두로 올라섰다.

모로코는 20일 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움서 열린 스코틀랜드와의 이번 대회 조별리그 C조 2차전에서 1-0으로 승리했다.

앞선 브라질과의 1차전에서 1-1로 비긴 가운데 1승1무(승점 4점)를 마크, 스코틀랜드(1승1패·승점 3점)를 제치고 C조 선두로 도약했다. 조별리그 최종전 상대는 아이티다. 최소 무승부만 거둬도 32강 토너먼트 진출을 확정한다.

1차전서 아이티를 1-0으로 꺾고 36년 만의 월드컵 본선 승리를 맛봤던 스코틀랜드는 상승세를 이어가지 못했다. 1998년 프랑스 대회에서 모로코에 당한 0-3 패배를 28년 만에 설욕하는 데도 실패했다. 사상 첫 토너먼트 진출을 노리는 스코틀랜드는 브라질과 최종전을 치른다.

시작과 함께 승부의 추가 급격하게 기울었다. 전반 1분10초 브라힘 디아스(레알 마드리드)가 수비 뒷공간으로 정확한 패스를 찔러 넣었고, 사이바리가 페널티지역 오른쪽으로 침투해 강력한 오른발 슈팅으로 왼쪽 골망 쪽을 흔들었다.

이로써 브라질과의 1차전에서도 득점했던 사이바리는 두 경기 연속골을 터뜨렸다. 그는 당시 침투와 동시에 상대 골키퍼 키를 넘기는 로빙슛을 성공시키며 이목을 끌기도 했다.

기선을 제압한 모로코는 중원 장악력을 바탕으로 경기를 주도했다. 축구 통계사이트 풋몹에 따르면 전반 동안 모로코의 점유율은 62%에 달했다.

경기 전체로 보면 전체 슛 차이가 두 배가 났다. 모로코는 12개를 쏜 반면 스코틀랜드는 6개에 그친 것. 나아가 유효 슛은 모로코만 두 개를 써냈고, 스코틀랜드는 단 한 차례도 없었다.

모로코가 재차 모래폭풍을 일으킬 기세다. 4년 전 카타르 대회에선 아프리카 국가 최초로 월드컵 4강에 올랐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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