'대세' 리센느, 명곡 소환 한다...'프리티 걸'로 컴백

대세 그룹 리센느(RESCENE)가 추억의 명곡을 소환한다.

리센느가 지난 19일 오후 6시 공식 SNS를 통해 리메이크 싱글 ‘프리티 걸’ 디지털 커버 이미지를 공개했다.

공개된 디지털 커버 이미지는 사랑스럽고 화려한 핑크톤 중심의 갸루 감성이 물씬 풍기는 디자인으로 눈길을 끌었다. 다이어리 속에는 리센느의 로고와 함께 곡명인 ‘프리티 걸’이 적혀 있어 리센느가 어떤 색깔로 재해석할지 관심이 쏠리고 있다.

‘프리티 걸’은 지난 2008년 그룹 카라(KARA)의 두 번째 미니앨범 타이틀 곡으로, 깜찍 발랄함과 자신감 넘치는 당당한 매력을 담아 많은 사랑을 받은 노래다. 당시 중독성 강한 멜로디와 밝은 에너지로 대중들의 큰 사랑을 받으며 카라의 대표곡 중 하나로 꼽힌다.

세대를 뛰어넘어 오랜 시간 사랑받아온 명곡인 만큼, 리센느 특유의 청량한 감성과 사랑스러운 매력을 바탕으로 이들이 새롭게 완성할 ‘프리티 걸’에 글로벌 팬들의 기대감이 높아지고 있다. 신곡은 7월 8일 공개된다.

앞서 리센느는 멤버 원이의 개인 유튜브 채널을 통해 공개한 영상에서 ‘거제 야호’라는 멘트가 밈으로 확산되며 갸루, 사투리 등 다양한 콘텐츠와 뛰어난 예능감으로 많은 주목받고 있다.

이같은 인기에 힘입어 리센느가 지난 2024년 8월 발매한 미니 1집 ‘씬드롬(SCENEDROME)’의 타이틀곡 ‘러브 어택(LOVE ATTACK)’이 발매 약 2년 만에 역주행 돌풍을 일으키며 멜론 ‘TOP100’ 차트와 일간 차트에서 5위를 기록하는 등 대세 행보를 이어가고 있다.

지난 18일에는 엠넷 ‘엠카운트다운’ 스페셜 스테이지에 출연해 ‘러브 어택’ 무대를 꾸몄다. 약 2년 만에 음악방송 무대에 선 리센느는 무대 중간 화제의 밈 ‘야호’ 등 재치 있는 멘트를 더하며 특유의 밝은 에너지로 특별한 순간을 완성했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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