투바투 연준, 올여름 '아이스크림'처럼 시원하게

투모로우바이투게더 연준. 뉴시스 제공

오는 7월 10일 솔로 컴백하는 투모로우바이투게더의 연준이 세 가지 테마의 비주얼·앨범 프리뷰 등 공개하며 컴백 분위기 예열에 나섰다.

연준은 19일 오후 9시 투모로우바이투게더 팀 공식 SNS에 솔로 2집 ‘NO LABELS: PART 02’ 프로모션 스케줄러를 공개했다. 타이틀곡 ‘Ice Cream’을 시각적으로 구현한 디자인이 단번에 눈길을 끈다.

떠먹는 아이스크림 제품이 떠오르는 패키지가 보는 것만으로도 시원함을 준다. 패키지 전면에는 그의 어린 시절을 표현한 일러스트가 담겼고 후면에는 성분표 형식을 활용해 프로모션 일정을 위트 있게 녹였다.

오는 22일에는 트랙리스트가 릴리스되고 24일부터 28일까지 세 가지 테마의 비주얼이 베일을 벗는다. 7월 4일 신보의 분위기를 미리 확인할 수 있는 앨범 프리뷰가 공개된다.

7월 8일 타이틀곡 뮤직비디오 티저로 컴백 열기를 고조시킬 예정이다. 또한 연준은 신보 발매 전날인 7월 9일 오후 8시 릴리스 파티를 개최한다. 이 자리에서 타이틀곡 ‘Ice Cream’ 퍼포먼스를 최초 공개하고 팬들과 특별한 시간을 보낸다.

연준은 지난해 11월 데뷔 약 6년 8개월 만에 선보이는 첫 솔로 앨범 ‘NO LABELS: PART 01’을 발매한 바 있다. 그에 앞서 솔로 믹스테이프 ‘GGUM’(껌)으로 큰 반향을 일으켰다면 ‘노 라벨’ 시리즈를 통해 있는 그대로의 연준 자체를 보여준다.

연준은 자신의 이름을 내건 영상 ‘CHOI YEONJUN’을 공개하며 이번 활동의 시작을 알렸다. 이어 곧바로 타이틀곡 ‘Ice Cream’의 제목과 베이스 사운드 일부를 공개해 새 앨범을 향한 기대감을 끌어올렸다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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