엄지성 “멕시코전 패배가 동기부여… 장점인 크로스·슈팅 살리겠다”

엄지성. 사진=대한축구협회 제공

엄지성이 20일 멕시코 사포판의 치바스 바예 베르데에서 인터뷰를 하고 있다. 사진=김진수 기자

“남아공전은 경기력 아닌 결과에 초점 맞추겠다.”

대표팀 미드필더 엄지성(스완지시티)이 멕시코전의 아쉬움을 뒤로 하고 승리를 다짐했다.

멕시코전 패배를 딛고 다시 달린다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 20일 베이스 캠프지인 멕시코 사포판 치바스 바예 베르데에 회복 훈련에 나섰다. 한국은 지난 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 패했다.

이제 중요한 건 마지막 남아프리카공화국전이다. 오는 25일 남아공전에서 최소 비기면 한국은 조 2위가 돼 자력으로 32강 토너먼트 진출을 확정 짓는다.

엄지성도 오로지 승리를 바라본다. 패배를 동기부여로 삼는다. 엄지성은 “멕시코전에서 승점을 가져오지 못하고 결과를 못 가져와 반성하고 있다”며 “남아공전 동기부여가 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “장점을 극대화하고 단점을 최소화하겠다. 남아공전에서는 경기 결과에 초점을 맞추겠다”고 힘줘 말했다.

멕시코전에서 아쉽게 공격포인트를 놓쳤다. 후반 42분이었다. 왼쪽 측면에서 날카로운 크로스를 날렸다. 문전에 있던 조규성(미트윌란)이 헤더를 날렸다. 하지만 상대 골키퍼 라울 랑헬의 선방에 막혔다.

엄지성은 “사실 규성이 형을 보고 올린 건 아니다”라며 “약속된 플레이였다. 그래서 믿고 올렸다”며 “경기를 마친 뒤 그 장면을 봤다. 크로스가 강하게 올라갔는데 그 당시에는 슬로우모션처럼 느껴졌다. 그 짧은 순간에 가나전이 스쳤다”고 설명했다. 그러면서 “득점으로 살리지 못한 건 운이다. 볼이 조금만 옆으로 갔다면 들어갈 수 있었다. 그런 장면을 만드는 게 내 역할”이라고 했다.

장점을 살린다. 엄지성은 “제가 잘할 수 있는 건 크로스나 슈팅 같은 공격적인 부분”이라며 “제가 소속팀에 있을 때도 장점이었다”고 했다. 그러면서 “앞으로도 그런 상황을 많이 만들어서 한국에서 응원하고 있는 국민께 즐거움을 선사하겠다”고 힘줘 말했다.

과달라하라=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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