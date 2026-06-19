前 한국 대표팀 감독 클린스만, 멕시코전 0-1 패배에 “공격적인 교체 카드 활용이 늦었다”

사진=뉴시스

“교체 시점이 늦었습니다.”

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 패했다. 승점 3(1승1패)을 유지한 한국은 A조 2위를 유지했다.

위르겐 클린스만 전 한국 감독도 경기를 지켜봤다. 이날 ESPN 월드컵 중계 방송에 출연해 경기 내용을 평가했다. 멕시코를 향해 엄지를 치켜세웠다. 그는 “멕시코는 매우 좋은 전반전을 치렀다”며 “비록 결정적인 기회는 많지 않았지만 공간을 찾으려 했고 선수들 간의 연계를 통해 높은 템포를 유지했다. 조금 더 적극적으로 공격 지역에서 밀어붙였다면 멕시코가 일찍 리드를 잡을 수도 있었다”고 말했다.

다만 후반 들어서는 한국이 경기 흐름을 가져왔다고 평가했다. 클린스만 전 감독은 “멕시코가 골을 넣은 뒤에는 약간 물러섰고, 그때부터 한국이 다시 경기에 들어왔다. 한국에는 언제든 상대를 위협할 수 있는 선수들이 있다”며 “마지막 30분은 한국이 앞선 60분보다 훨씬 좋은 경기력을 보여줬다. 한국도 기회를 만들어냈다”고 평가했다.

사진=뉴시스

후반 막판 조규성의 헤더 슈팅이 멕시코 골키퍼의 선방으로 무위에 그쳤다. 이 장면을 두고 클린스만 전 감독은 "멕시코 골키퍼가 조규성을 상대로 환상적인 더블 세이브를 선보였다"며 "보통이라면 조규성이 골로 마무리했을 장면이었다"고 짚었다.

공격적인 교체 카드 활용은 아쉬웠다는 평가다. 클린스만 전 감독은 "한국의 공격적인 교체 카드 활용이 조금 늦었다고 생각한다. 전체적으로는 상당히 팽팽한 경기였다"면서도 "약간의 우위는 멕시코 쪽에 있었다. 결국 멕시코의 승리는 충분히 가치가 있었다"고 말했다.

함께 출연한 전 미국 대표팀 선수 저메인 존스(은퇴)도 한국의 소극적인 경기 운영에 아쉬움을 드러냈다. 존스는 "한국이 경기 막판 보여준 것처럼 더 적극적으로 공격에 나서야 했다"며 "공격적으로 나갔을 때 실제로 기회를 만들어냈다. 그런 모습을 90분 내내 보여줘야 했다"고 평가했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]