KIA 투수 김도현, 오른쪽 팔꿈치 수술로 시즌 아웃…“치료와 재활에 모든 지원을 아끼지 않을 것”

사진=뉴시스

프로야구 KIA 오른손 투수 김도현이 수술대에 오른다. 일찍 시즌을 마감한다.

KIA는 19일 “김도현이 오른쪽 팔꿈치 미세골절 유합 수술과 내측측부인대 재건술을 함께 받기로 했다”고 밝혔다.

KIA에 따르면 김도현은 지난해 9월 팔꿈치 피로골절 소견을 받고 재활에 매진했다. 최근 통증이 다시 찾아왔다. 단계별 투구 프로그램(ITP) 도중 다시 부상 부위에 불편감을 느꼈다. 정밀 재검진 결과를 바탕으로 구단과 면담한 끝에 수술을 받기로 결정했다.

김도현은 지난 시즌 24경기에 등판해 125⅓이닝을 던지며 4승 7패 평균자책점 4.81을 기록했다. 하지만 팔꿈치 부상으로 인해 끝까지 시즌을 소화하진 못했다. 올해는 한 차례도 1군 마운드를 밟지 못하고 시즌을 마감하게 됐다.

김도현은 30일 일본 도쿄의 도쿄스포츠정형외과에서 수술을 받는다. KIA는 "김도현이 건강하게 복귀할 수 있도록 치료와 재활에 모든 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]