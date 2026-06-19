‘째깍째깍’ 또 경우의 수 시간이 다가왔다

사진=뉴시스

복잡한 경우의 수가 한국 축구대표팀을 드리운다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 패했다. 승점 3(1승1패)으로 한국은 A조 2위를 유지했다. 먼저 2승을 챙긴 멕시코는 승점 6으로 체코와의 조별리그 3차전 결과와 상관없이 조 1위를 확정했다. 한국은 오는 25일 남아공과의 조별리그 3차전을 반드시 이겨야 하는 부담감을 안게 됐다.

승리하면 아무 문제가 없다. 남아공에 비겨도 괜찮다. 조 2위를 지킬 수 있다. 한국이 남아공을 잡으면 승점 6, 체코는 멕시코를 이겨도 승점 4가 된다. 남아공은 한국에 패하면 승점 1에 머문다. 한국이 남아공과 비기면 승점 4가 된다. 남아공은 승점 2가 된다.

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체코가 멕시코를 이길 경우 체코도 승점 4가 되지만 한국은 1차전에서 체코를 꺾은 바 있다. 이번 대회는 조별리그서 승자승 원칙이 가장 우선된다. 한국이 체코보다 앞선다. 만약 멕시코가 체코를 상대로 이기거나 비기면 한국은 더 순조롭게 조 2위에 안착한다. A조 2위는 32강에서 B조(캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스) 2위와 맞붙는다.

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문제는 남아공전 패배다. 한국은 승점 3을 유지하지만, 남아공이 승점 4로 앞서게 된다. 체코가 멕시코를 이기면 멕시코 승점 6, 체코 승점 4, 남아공 승점 4, 한국 승점 3이라는 시나리오가 펼쳐진다. 한국은 조 최하위로 32강 꿈이 좌절된다.

체코가 멕시코를 이기지 못하더라도 안심할 수 없다. 한국이 남아공에 패배하고, 체코가 멕시코와 비기거나 패하면 한국은 조 3위가 된다. 이번 월드컵은 12개 조 3위 중 상위 8개팀이 토너먼트에 진출한다. 이 경우 다른 조의 복잡한 상황까지 지켜보고 따져봐야 한다.

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조 3위로 조별리그를 통과하면 32강서 강팀들을 상대할 가능성이 높아진다. E조(독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르), G조(벨기에·이집트·이란·뉴질랜드) 1위와 격돌할 수도 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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