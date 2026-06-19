아쉬움의 연속…이한범 “남아공 충분히 이길 수 있다”

사진=뉴시스

“마지막 경기는 이기고 싶습니다.”

한국 축구대표팀 이한범(미트윌란)은 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 선발 출전해 풀타임을 소화하며 분전했으나 0-1 패배를 막지 못했다.

경기 후 이한범은 “아쉽다”며 “초반에 상대가 강하게 나올 거라 생각해서 길게 하고 상대가 내려앉았을 때 소유하면서 풀어가기로 했다. 골은 아쉽게 허용했지만 전술적으로 바꾸면서 (조)규성이 형이랑 (오)현규를 투톱으로 세우면서 골을 노렸다”고 골아봤다.

사진=뉴시스

이한범에게도 기회가 있었다. 후반 46분 코너틱 상황에서 이한범이 수비수 사이서 높게 올라 헤더 슈팅을 날렸다. 하지만 아쉽게도 골대를 크게 빗나갔다. 이한범은 “너무 슛을 세게 해서 아쉬웠다”고 했다.

한국은 오는 25일 남아공전에서 이기거나 비겨야 조 2위로 32강에 오를 수 있다. 이한범은 “올라가는 게 우선이다. 지지만 않으면 올라가는 걸로 알지만 최대한 이기려고 노력할 것”이라며 “남아공 일부 선수들이 못 뛴다고 하니 잘 준비하면 충분히 이길 것 같다”고 목소리를 높였다.

과달라하라=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

과달라하라=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]