영국 펫푸드 ‘푸치앤머트’ 리뉴얼… 슈퍼푸드 더하고 핵심성분↑

영국 펫푸드 브랜드 ‘푸치앤머트’ 리유얼 및 관련 프로모션 이미지. 네츄럴코어 제공

영국 펫푸드 브랜드 ‘푸치앤머트(Pooch&Mutt)’가 제품들을 전면 리뉴얼했다고 토종 펫푸드 기업 네츄럴코어가 19일 밝혔다. 네츄럴코어는 푸치앤머트를 국내에 수입·유통 중인 회사다.

푸치앤머트는 영국의 영양 전문가와 수의사가 협업해서 브랜드로, 유럽 최대 펫 사료 전문 제조사 바포(VAFO) 그룹에서 생산한다. 네츄럴코어가 유통 중인 푸치앤머트 제품군은 강아지 연령별 사료 3종, 강아지 기능성 사료 3종, 강아지 덴탈껌 2종, 고양이 사료 2종이다.

연령별 사료 3종(퍼피, 스몰독 어덜트, 시니어)은 카모마일·로즈힙·글루코사민 등 천연 성분을 기반으로 이번 리뉴얼을 통해 닭 간·호박·당근·사과·미세조류 오일 등 슈퍼푸드를 추가했다. 제품별로 비타민과 오메가 지방산, 병아리콩, 차전자피를 더해 기능성을 강화했다.

기능성 사료 3종은 소화 건강과 원활한 배변을 돕는 ‘다이제스천’, 체중 조절과 관절 건강에 좋은 ‘슬렌더’, 피모 집중 케어에 초점을 맞춘 ‘스킨앤코트’인데 리뉴얼을 통해 핵심 성분 함량을 늘렸다. 다이제스천은 차전자피, 슬렌더는 L-카르니틴을 더 넣고, 스킨앤코트는 기존 어유 대신 신선한 생선 육수를 사용했다.

리뉴얼 프로모션도 진행된다. 이날부터 다음달 5일까지 사료 구매 고객 전원에게 푸치앤머트 브랜드 풉백 굿즈를 제공하며, 10㎏ 이상 구매 고객에게는 네츄럴코어의 베스트셀러 장난감 하이메이 시리즈의 치즈춥스 사과 1종을 추가 증정한다. 아울러 사료 본품과 커스텀 굿즈 등 혜택을 담은 SNS 이벤트도 진행 예정이다.

송주미 네츄럴코어 이사는 “리뉴얼을 통해 더욱 강화된 푸치앤머트 펫푸드가 반려동물의 건강하고 활기찬 삶에 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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