‘고규필♥’ 에이민, 임신 15주 D라인 공개…“제법 나온 내 배”

사진 = 에이민 SNS 계정

배우 고규필의 아내이자 가수 에이민이 임신 중인 근황을 공개하며 예비 엄마의 설렘을 전했다.

에이민은 18일 자신의 SNS에 “15WEEKS. 제법 나온 내 배…”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 배 위에 손을 올린 채 D라인을 드러낸 에이민의 모습이 담겼다. 임신 15주 차에 접어든 그는 한층 도드라진 배를 공개하며 행복한 근황을 전했다.

특히 옆자리에 놓인 가방에 달린 임신부 배지가 눈길을 끌었다. 예비 엄마가 된 에이민의 설렘이 고스란히 전해지며 많은 축하를 받고 있다.

앞서 19일 고규필의 소속사 스프링이엔티 측은 “에이민이 임신한 것이 맞다”며 “현재 임신 4개월 차이며 아이의 성별은 딸”이라고 밝혔다.

한편 고규필과 에이민은 9년간의 열애 끝에 2023년 11월 결혼했다. 당시 배우 김남길이 사회를 맡고 그룹 어반자카파 조현아가 축가를 불러 화제를 모았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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