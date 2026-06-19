앳하트, 더 카디건스 ‘Say It’에 레트로 하이틴 더했다

그룹 앳하트(AtHeart)가 30년 전 명곡인 ‘Say It’에 레트로 하이틴을 더해 재해석한다.

앳하트는 지난 18일 공식 SNS를 통해 '타임 트래블 프로젝트'의 첫 번째 싱글 'Say It'의 무드 필름을 올렸다.

영상은 노이즈가 가미된 아날로그 필름 특유의 질감 위에 아기자기한 그림이 더해져 1990년대 하이틴 영화의 한 장면을 떠올리게 한다. 색색의 짐볼로 가득한 공간 속 앳하트는 사랑에 빠진 모습으로 특유의 밝은 에너지를 뽐냈다.

앳하트는 스포티하면서도 키치한 무드의 애슬레틱 코어룩으로 각자의 개성을 드러냈다. 장난기 어린 표정으로 카메라와 눈맞춤하며 풋풋한 매력을 전했고 'LOVE ME', 'SAY IT!', 'HOW FAST YOUR HEART BEATS' 등의 노랫말이 영상 곳곳에 등장했다.

오는 25일 발매하는 'Say It'은 더 카디건스(The Cardigans)의 대표곡 'Lovefool'을 앳하트만의 스타일로 새롭게 리크리에이션한 싱글이다. 원곡은 발매 직후 국내는 물론 전 세계에서 큰 사랑을 받았으며 앳하트는 트렌디한 해석을 더해 원곡과는 또 다른 매력을 전할 계획이다.

앳하트의 '타임 트래블 프로젝트'는 1996년 발매 당시 국내외에서 공전의 히트를 기록한 명곡을 앳하트만의 색깔로 새롭게 재해석하는 글로벌 리메이크 프로젝트다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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