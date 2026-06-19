박규영, 청순미 뒤 숨겨진 복근…반전 몸매 ‘눈길’ [스타★샷]

사진 = 박규영 SNS 계정

배우 박규영이 편안한 분위기의 일상을 공유했다.

박규영은19일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 박규영 SNS 계정

사진 = 박규영 SNS 계정

공개된 사진에는 박규영이 여유로운 일상을 보내는 모습이 담겼다. 블랙 톤의 스타일링을 감각적으로 소화한 그는 특유의 세련된 분위기로 시선을 사로잡았다.

사진 = 박규영 SNS 계정

사진 = 박규영 SNS 계정

또 거울 셀카를 비롯해 거리 곳곳에서 촬영한 사진을 공개하며 자연스러운 매력을 드러냈다. 꾸밈없는 모습에도 독보적인 분위기와 청초한 비주얼이 돋보였다. 특히 환한 미소와 함께 편안한 시간을 즐기는 모습에서는 한층 여유로운 매력이 느껴졌다. 늘씬한 비율과 건강미 넘치는 비주얼이 더해져 감탄을 자아냈다.

한편 박규영은 2016년 데뷔해 드라마 ‘스위트홈’, ‘셀러브리티’, ‘오징어 게임’, ‘오늘도 사랑스럽개’, ‘사마귀’ 등에 출연하며 국내외 팬들의 사랑을 받고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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