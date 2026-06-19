'워크맨3' 이준, 고소공포증 극복하고 고층 건물 외벽 오른다

가수 겸 배우 이준이 이번엔 고소공포증을 극복하고 고층빌딩 외벽에 오른다.

19일 오후 6시 유튜브 채널 '워크맨-Workman'에는 이준의 로프공 아르바이트 체험기를 담은 '워크맨' 시즌3 새 영상에 올라온다.

해당 영상에서 이준은 아파트 외벽 보수 작업을 담당하는 로프공 체험에 나선다. 평소 방송 프로그램 등에서 고소공포증이 있다고 밝힌 이준은 "나 같은 사람도 가능하다는 걸 보여주고 싶다"며 당찬 각오를 밝힌다.

실제 이준은 로프공 체험을 위해 지난 4월 건설업 기초 안전보건교육을 이수하는 등 사전 준비를 완료했다. 단순한 직업 체험을 넘어 안전 수칙 등을 직접 익히며 진정성 있는 자세로 촬영에 임했다.

그러나 수십 미터 높이의 건물에 오른 이준은 극도의 긴장감에 휩싸인다. 쉽지 않은 도전에 '멘붕'에 빠진 것도 잠시 초집중 모드에 돌입, 끝까지 포기하지 않고 반복해 하강 시도에 나선다.

이준은 '워크맨' 시즌3를 통해 태양광 모듈 제작, 부동산 중개보조원, 쇼호스트, 동물병원 보조, 슈퍼카 딜러, 호텔 객실 청소, 치어리더, 생수 배달, 충주시 유튜브팀 등 다양한 직업 체험에 나서고 있다. 이번 로프공 편을 통해 또 한 번 역대급 도전에 나서며 응원을 이끌 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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