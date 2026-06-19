유재석 소속사 안테나 “악플러 합의 없다”…벌금형 확정

방송인 유재석. 사진 = 뉴시스

안테나가 소속 아티스트를 향한 악성 게시물 작성자들에 대한 법적 대응 결과를 밝혔다.

안테나는 19일 공식 SNS를 통해 “당사는 소속 아티스트에 대한 허위사실 유포, 인신공격성 비방, 권리 침해 행위 등 악성 게시물 작성자를 상대로 정기적인 법적 대응에 나서고 있다”고 밝혔다.

이어 “자체 모니터링과 팬 여러분의 제보를 바탕으로 최근 법률대리인을 통해 형사 고소를 진행했으며 그 결과 이러한 행위를 반복한 피고소인들에게 각각 벌금형이 확정됐다”고 전했다.

또 “앞으로도 무관용 원칙에 따라 아티스트의 명예를 비롯한 제반 권익을 침해하는 행위에 대해 어떠한 합의나 선처 없이 강경한 법적 대응을 이어갈 예정”이라며 “소속 아티스트들이 건강한 환경에서 활동할 수 있도록 권익 보호에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

앞서 안테나는 지난해 12월 악성 게시물과 댓글에 대한 강경 대응 방침을 밝힌 바 있다. 당시 안테나는 “최근 당사 아티스트를 대상으로 표현의 자유를 넘어 인격을 훼손하는 행위들이 다수 확인되고 있다”며 법적 조치를 예고했다.

한편 안테나에는 유재석, 양세찬, 이서진, 유희열, 이상순, 이효리, 정재형, 루시드폴, 규현, 정승환 등이 소속돼 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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