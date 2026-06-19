‘한국전 1-0 승리’ 아기레 멕시코 감독의 여유와 미소 “만족한다…이강인은 자랑스러워”

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멕시코 하비에르 아기레 감독이 한국전 승리를 기뻐하면서도 애제자 이강인(PSG)을 향한 농담도 건넸다.

멕시코 축구대표팀은 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 한국과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 후반 5분 루이스 로모의 결승골로 1-0 승리했다. 1차전에서 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾은 멕시코는 한국을 잡고 조별리그 2연승(승점 6)으로 체코와의 최종전 결과와 상관없이 조 1위와 함께 32강 진출을 확정했다.

아기레 감독은 경기 후 기자회견에서 “전체적으로 만족한다. 남아공과 첫 경기는 긴장했지만 한국전은 수동적이지 않았고, 침착하게 플레이했다”며 “굉장히 전술적인 경기였다고 생각한다. 홈 팬들에게 멋진 경기를 보여준 것 같다. 팬들의 큰 응원에 감사하다. 과달라하라에 도착할 때부터 따뜻하게 환대해 줬다”고 미소 지었다.

이어 “한국은 전술적으로 매우 힘든 상대였다. 실수가 거의 없었는데, 한 번의 실수가 패배로 이어졌다”고 덧붙였다.

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아기레 감독은 스페인 프로축구 프리메라리가 마요르카 시절 이강인의 은사로 잘 알려져 있다. 경기 도중 여러 차례 이강인과 대화하는 모습이 포착되기도 했다. 그는 “이강인이 자랑스럽다. 그는 마요르카에 있을 때 우리 집에 묵은 적도 있다. ‘오지 마라. 걷어차 버린다’라고 한 적이 있다”면서 “염색했던데, 그게 마음에 안 들더라”고 농담했다.

한국은 멕시코전 패배로 25일 남아공과의 3차전에서 이기거나 비겨야 조 2위로 32강에 오를 수 있다. 아기레 감독은 “두 팀 모두 조 2위로 토너먼트에 갈 수 있는 상황”이라며 “한국은 승점에서 앞서는 장점이 있지만, 남아공은 지면 탈락이라 동기부여가 클 것”이라고 내다봤다.

과달라하라=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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