홍명보 감독 “멕시코전 결과 아쉽지만 아직 한 경기 남아있다”

사진=뉴시스

“고개 숙일 필요는 없다.”

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 패했다. 승점 3(1승1패) 한국은 A조 2위에 머물렀다.

경기 후 홍 감독은 “결과가 아쉽지만 선수들이 준비한 걸 전체적으로 잘 해줬다고 생각한다. 물론 실점 장면은 조금 아쉽다. 그래도 잘해줬다”면서 “상대 압박을 예상했고, 선수들에게 공을 잃는 위치가 중요하다고 했다. 위험한 곳에서 빼앗기면 숏 카운터를 당할 수 있기 때문이다. 최소한 전반 20분까지는 실점하면 안 된다고 얘길 했고 잘 지켜졌다. 이후 우리 쪽으로 리듬이 넘어오면서 경기를 주도했다”고 돌아봤다.

한국은 0-0으로 출발한 후반 초반 아쉬운 실수로 선제골을 내줬다. 후반 5분 왼쪽에서 넘어온 크로스를 김승규가 앞으로 나오면서 잡았다. 하지만 점프 뒤 내려오는 과정에서 이기혁과 겹쳤고 공이 빠졌다. 결국 공을 루이스 로모가 슈팅으로 연결하면서 선제골을 허용했다. 홍 감독은 “콜 플레이가 어떻게 됐는지는 경기 후 자세히 듣지 못했다. 다만 아쉬운 점은 서로 미루는 장면이 실점으로 이어진 것”이라고 짚었다.

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전반적으로 한국 선수들의 경기력에 대해선 만족감을 드러냈다. 홍 감독은 “상대 장점에 잘 대비했다고 생각한다. 로베르도 알바라도가 안으로 들어와 올린 크로스를 훌리안 키뇨네스가 헤더한 게 멕시코의 유일한 기회였다”며 “전체적으로 중원에서 상대 움직임에 선수들이 잘 대응했다고 생각한다”고 설명했다.

한국은 오는 25일 남아공전에서 이기거나 비겨야 조 2위로 32강에 진출할 수 있다. 홍 감독은 “상대 주축 미드필더 테보호 모코에나가 경고 누적으로 결장하지만, 그걸 신경 써선 안 된다”며 “남아공의 조별리그 2경기를 봤을 때 측면에서 스피드가 좋았다. 그걸 조직적으로 잘 준비해야 한다”고 강조했다.

과달라하라=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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