동점골 기회 놓친 조규성 “완벽한 찬스, 무조건 넣어야 했는데…”

조규서이 18일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 멕시코의 경기에서 헤딩슛을 하고 있다. 사진=뉴시스

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조규성이 19일 과달라하라 스타디움에서 0-1로 패한 뒤 인터뷰를 하고 있다. 사진=김진수 기자

“완벽한 찬스였다. 무조건 넣어야 했는데 아쉽다.”

결정적인 득점 기회를 놓친 조규성(미트윌란)이 자책했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 졌다.

전반을 0-0으로 마친 한국은 후반 5분 김승규(도쿄)가 공을 놓친 사이 루이스 로모에게 선제골을 허용했다. 반격에 나선 한국은 계속해서 멕시코의 골문을 두드렸다.

마침내 결정적인 기회를 잡았다. 조규성이었다. 후반 32분 백승호(버밍엄시티)와 교체 투입된 그는 후반 42분 동점 찬스를 맞이했다. 엄지성(스완지시티)이 왼쪽에서 올린 크로스를 올렸고 문전에 있던 조규성이 헤더를 날렸다. 그대로 골문을 가를 것 같았던 볼은 상대 골키퍼의 손 끝에 걸렸다. 결국 한국은 동점에 실패하며 패배의 쓴맛을 봤다.

경기 뒤 만난 조규성은 “너무 아쉽다. 공격수라면 넣었어야 했을 장면”이라며 “남아프리카공화국과의 3차전은 무조건 승리하겠다”고 말했다.

그는 아쉬운 듯 여러 번 “아쉽다”라는 말을 반복했다. 그는 “감독님께서는 제가 상대 페널티박스 안에서 많이 싸워주고 일대일 마크를 하며 상대에게 강한 압박을 주길 원하셨다”며 “감독님께서 저를 투입해 좋은 찬스를 맞이했고 제가 넣었어야 했는데 너무 아쉽다”고 고개 숙였다.

그러면서 “제게 두 번의 찬스가 왔다. 첫 번째 찬스가 완벽했고 무조건 넣어야 했는데 아쉽다”고 했다.

과달라하라=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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