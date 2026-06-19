김경욱, 가짜 다나카에 경고…“이제 정말 그만해달라”

사진 = 김경욱 SNS 계정

코미디언 김경욱이 부캐릭터 다나카를 사칭한 남성에게 경고의 뜻을 전했다.

김경욱은 18일 자신의 SNS를 통해 “문제가 심각하다. 조용히 넘어가고 싶었고 괜히 일을 키우고 싶지 않았다”며 “하지만 제보가 계속 들어오고 있고, 실제로 혼란을 겪는 분들이 생기고 있는 만큼 더 이상은 안 되겠다”고 밝혔다.

이어 “다나카를 사칭해 어린 친구들을 속이고 사진을 찍어준다는 제보를 여러 차례 받았다”며 “또 다나카인 척하며 버스킹을 하고 후원을 받거나 모금 활동을 한다는 이야기도 계속 들어오고 있다”고 설명했다.

김경욱은 “생각보다 많은 분들이 DM을 보내왔고, 실제로 혼란을 겪고 계시더라”며 “그냥 넘어갈 수 없다고 판단했다”고 덧붙였다.

이와 함께 다나카를 사칭하며 활동하는 한 남성의 영상을 공개한 그는 “포항에서 가짜 김홍남, 가짜 다나카로 활동하고 있는 분을 보신다면 이제는 그만해달라고 말씀해주길 바란다”고 말했다.

또 “과거 제 행사에 오셔서 김홍남을 따라 해도 되냐고 물어보셨고 팬분인 것 같아 흔쾌히 허락했다”며 “그건 재미로 따라 하는 것을 허락한 것이지, 김홍남인 척하며 돈을 벌고 사람들을 혼란스럽게 만드는 영리 활동까지 허락한 것은 아니다”라고 지적했다.

끝으로 김경욱은 “다시 한번 정중하게 부탁드린다. 이제 정말 그만해달라”며 “이후에도 사칭을 통한 영리 활동이나 기만 행위가 계속된다면 더 이상 좌시하지 않고 필요한 조치를 검토할 수밖에 없다는 점을 분명히 말씀드린다”고 경고했다.

한편 김경욱은 2001년 SBS 6기 공채 코미디언으로 데뷔했으며, 부캐릭터 다나카와 김홍남으로 큰 사랑을 받고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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