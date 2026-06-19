임지연 “‘멋진 신세계’ 1인2역 쉽지 않았다…오래 남는 캐릭터 되길” 종영인사

엔딩에 다다를수록 안방극장 인기도 달구고 있는 드라마 ‘멋진 신세계’ 주연 배우 임지연, 허남준, 장승조가 종영 인사를 전했다.

SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’가 오는 20일 종영하는 가운데 흥행 돌풍의 주역인 임지연(신서리/강단심 역), 허남준(차세계 역), 장승조(최문도 역)는 나란히 시청자들에게 감사의 인사를 전했다.

먼저 신서리, 강단심 역으로 코믹, 멜로, 액션까지 자유자재로 소화한 임지연은 “하루아침에 미래로 넘어온 조선 악녀와 소심한 무명배우 신서리를 오가는 1인 2역 연기가 쉽지만은 않았지만, 함께 웃고 울어주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다”고 말했다. 이어 “서리가 여러분의 기억 속에서도 당차고 사랑스러운 캐릭터로 오래 남길 바란다”라며 캐릭터를 향한 애정을 아낌없이 드러냈다.

차세계 역으로 재벌 로코 남주 캐릭터를 탄생시킨 허남준은 “시청자 여러분의 과분한 사랑과 응원을 받으며 행복한 시간을 보냈다. 이 시간이 끝나지 않았으면 좋겠다는 생각이 들 만큼 행복했다”고 소감을 밝혔다. 또한 “그동안 ‘멋진 신세계’를 재미있게 봐주시고 관심을 보내주셔서 진심으로 감사하다. 항상 건강하시길 바란다”며 종영의 아쉬움을 달랬다.

극의 긴장감을 이끈 독보적 악역 캐릭터로 소름 끼치는 열연을 펼친 최문도 역의 장승조는 “매주 ‘멋진 신세계’를 기다려 주시고 서리와 세계의 러브스토리에 열광해 주시고, 문도도 많이 미워해주셔서 감사하다”고 마지막 인사를 전했다. 이어 “여러분께 ‘멋진 신세계’가 되어가는 모습이 저에게도 ‘멋진 신세계’였다”고 뜻깊은 소회를 덧붙였다.

지난 12화에서는 서리가 자신이 ‘진짜 신서리’임을 자각하는 모습이 엔딩을 장식하며 반전을 선사했다. 자신의 정체성을 자각한 서리는 21세기 차세계의 곁에 남을 수 있을지, 시공을 초월한 서리와 세계의 로맨스의 향방이 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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